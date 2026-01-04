De Yuji Itadori a Maomao: ¿Cuáles son los animes más esperados por los fans en 2026?

El calendario de animes para 2026 incluirá propuestas que abarcan acción, fantasía, drama escolar, comedias románticas y adaptaciones de novelas ligeras y producciones originales. [Fotografía. Canvas, Crunchyroll]

Si algo dejó claro 2025 es que ver anime está de moda. En buena medida se debe al impacto que tuvieron lanzamientos como la primera película de Demon Slayer: Castillo Infinito, ya elegible para los premios Oscar, o el fenómeno que representó Chainsaw Man con la adaptación del arco de Reze.

Con esos antecedentes, el calendario de estrenos para 2026 buscará afianzar ese impulso.

Entre nuevas temporadas de franquicias consolidadas y producciones originales con respaldo de estudios como MAPPA, A-1 Pictures, CloverWorks o Wit Studio, los primeros meses de 2026 marcan un punto de arranque clave para la industria del anime.

La temporada de invierno, en particular, reunirá una de las ofertas más sólidas de los últimos años, con estrenos simultáneos en plataformas como Crunchyroll y Netflix.

¿Qué animes son los más esperados de 2026?

El 2026 estará marcado por el regreso de series que, en su momento, marcaron tendencia gracias a su calidad de animación y al desarrollo de historias que lograron conectar con el público.

Además de las continuaciones, el año incluirá propuestas que abarcan acción, fantasía, drama escolar, comedias románticas y adaptaciones de novelas ligeras e historias originales, lo que asegura una oferta amplia para distintos tipos de audiencia.

A continuación te contamos cuáles son los estrenos más esperados por los fans del anime.

Jujutsu Kaisen – Temporada 3

Entre los regresos más esperados del año se encuentra la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, que adaptará el arco “Culling Game”, donde Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Yuta Okkotsu y otros aliados deberán enfrentar un conflicto a gran escala provocado por Kenjaku.

En esta parte de la historia, que adapta el manga de Gege Akutami, los protagonistas deberán rescatar a Tsumiki Fushiguro, hermana de Megumi, y liberar a Satoru Gojo, quien quedó atrapado momentos antes de que iniciara el incidente de Shibuya.

El estreno de esta nueva temporada, producida por MAPPA, está previsto para el 8 de enero y sus capítulos se podrán ver a través de Crunchyroll.

Frieren: Más allá del final del viaje - Temporada 2

De la acción pasamos a la nostalgia y al deseo de valorar el tiempo con Frieren: Más allá del final del viaje, que regresará con su segunda temporada. La nueva entrega retomará la aventura mágica de la elfa Frieren junto con Fern y Stark tras los eventos del Examen de Magos de Primera Clase.

La historia mostrará la evolución emocional de Frieren en su camino hacia Aureole, lugar donde descansan las almas y donde espera reencontrarse con Himmel, mientras enfrenta pruebas que desafían su percepción del tiempo y la manera en que se relaciona con los humanos.

La nueva entrega estará nuevamente a cargo de Madhouse, bajo la dirección de Keiichiro Saito, quien también dirigió el anime Bocchi the Rock!.

Su transmisión comenzará el 16 de enero de 2026.

El anime de Frieren volverá bajo la dirección de Keiichiro Saito. [Fotografía. Crunchyrroll US/red social X]

Re:Zero- Temporada 4

En este 2026, el género isekai volverá con fuerza y uno de sus referentes será Re:Zero−Starting Life in Another World, historia que sigue a Subaru Natsuki, un joven que llega a un mundo de magia y fantasía donde descubre que posee la habilidad de regresar en el tiempo cada vez que muere.

En esta historia creada por Tappei Nagatsuki, el protagonista debe enfrentar ciclos de dolor, sacrificios y decisiones difíciles para proteger a quienes lo rodean y asumir el costo de cada error.

Esta cuarta temporada adaptará el arco 6 de las novelas ligeras, titulado “El corredor de los recuerdos”. En ella Subaru, en compañía de Emilia, Beatrice, Ram y Anastasia, deberá infiltrarse en la Torre de Pléyades para buscar la cura que permita recuperar las memorias y los nombres de aquellos que fueron devorados por el arzobispo de la Gula a lo largo de la trama.

Su estreno está programado para abril de 2026.

Los Diarios de la Boticaria – Temporada 3

Uno de los animes que más sorprendió en 2025 por su trama, que mantuvo al público pegado a la pantalla como si fuera una telenovela mexicana, fue Los Diarios de la Boticaria, que regresará en 2026 con su tercera temporada programada para octubre.

Inspirada en la China imperial, la historia sigue a Maomao, una joven boticaria fascinada por las medicinas y los venenos. Durante su estancia como trabajadora del Palacio Interior comienza a descubrir los misterios que rodean al emperador y a su familia.

Se espera que la nueva entrega adapte los volúmenes 5 y 6 de las novelas ligeras escritas por Natsu Hyūga.

En esta parte de la historia, la protagonista deberá resolver una misteriosa plaga que pondrá en riesgo al imperio. Además, se verá cómo cambia la interacción entre Maomao y Jinshi, luego de que este último ya aceptó su papel como príncipe imperial.

Oshi no Ko– Temporada 3

La industria del entretenimiento tiene su lado oscuro. Oshi no Ko sigue la historia de Goro, un médico que de manera inesperada debe atender en secreto el embarazo de su cantante favorita, Ai Hoshino, una idol en notable ascenso al estrellato. Sin embargo, el médico es asesinado la noche del parto y reencarna, con sus recuerdos intactos, como uno de los hijos de su paciente.

Más adelante, la trama se centra en los gemelos Aqua y Ruby que descubren que detrás de la fama se ocultan rivalidades, manipulaciones y varios secretos relacionados con la muerte de su madre, quien años después también es asesinada.

La serie combina drama, crítica social y momentos de comedia. Además, explora temas como la explotación laboral, la presión mediática, el acoso en redes sociales y los dilemas éticos de productores, actores y fanáticos.

El estreno del primer capítulo de la tercera temporada está previsto para el 14 de enero.

La histira Oshi no ko fue escrito por Aka Asaka, autor que también creo Kaguya Sama: Love is War [Fotografía. Crunchyroll]

Hell’s Paradise – Temporada 2

La serie de Hell’s Paradise sigue a Gabimaru, un letal ninja condenado a muerte que recibe una última oportunidad de obtener el perdón imperial si viaja a la misteriosa isla de Shinsenkyo para encontrar el elixir de la inmortalidad.

Acompañado por la ejecutora Sagiri y otros criminales, debe sobrevivir a criaturas extrañas, plantas mortales y rivales que también buscan el premio.

En esta nueva temporada, la historia profundiza en los secretos de la isla y en el origen de los seres sobrenaturales que la habitan, mientras los protagonistas enfrentan decisiones cada vez más difíciles sobre la vida, la muerte y lo que significa obtener la redención. Su estreno está programado para el 11 de enero.

Mushoku Tensei – Temporada 3

Otro de los grandes exponentes del género isekai es Mushoku Tensei, serie que cuenta la historia de un hombre que muere en el mundo real y renace como Rudeus Greyrat en un universo de magia.

Desde su infancia, Rudeus decide aprovechar esta segunda oportunidad para superar sus traumas, estudiar hechicería y construir relaciones más sanas, aunque su pasado y sus impulsos lo llevan a tomar decisiones cuestionables.

La historia muestra su crecimiento personal, sus viajes por distintos reinos, las consecuencias de un desastre de teletransportación y los lazos que forma con personajes como Roxy, Eris y Sylphiette.

La serie, producida por Studio Bind, se estrenará en abril de 2026.

Mushoku Tensei es considerado uno de los mejores animes del género isakai junto con Re:Zero [Fotografía. Crunchyroll]

¿Qué animes se estrenarán en la temporada de invierno de 2026?

La temporada de invierno arrancará con una alineación particularmente fuerte que los seguidores del anime esperan con ganas. La mayoría de títulos se estrenará a través de la plataforma Crunchyroll.

Además de algunas series ya mencionadas, entre los animes que llegarán en los primeros meses de 2026 se encuentran:

Fire Force – temporada final, parte 2; estreno el 10 de enero.

– temporada final, parte 2; estreno el 10 de enero. My Hero Academia: Vigilantes – temporada 2; estreno el 5 de enero.

– temporada 2; estreno el 5 de enero. Golden Kamuy – temporada final; estreno el 5 de enero.

– temporada final; estreno el 5 de enero. MF Ghost – temporada 3; estreno el 4 de enero.

– temporada 3; estreno el 4 de enero. Fate/strange Fake – sale el 3 de enero.

– sale el 3 de enero. Hana-Kimi – sale el 4 de enero.

– sale el 4 de enero. Tamon’s B-Side – sale el 31 de diciembre.

– sale el 31 de diciembre. Shiboyugi: Playing Death Games to Put Food on the Table – sale el 7 de enero.

– sale el 7 de enero. Kaya-chan Isn’t Scary – sale el 11 de enero.

– sale el 11 de enero. You and I Are Polar Opposites – sale el 11 de enero.

– sale el 11 de enero. Ikoku Nikki – sale el 4 de enero.

– sale el 4 de enero. Dark Moon: The Blood Altar – sale el 10 de enero.

Al igual que sucedió con series como Sakamoto Days o La nobleza de las flores, Netflix también prepara lanzamientos clave para el arranque del año.

Una de sus grandes apuestas es Cosmic Princess Kaguya!, película de anime que adapta y reinterpreta el clásico cuento japonés de la princesa lunar con un enfoque moderno y un apartado visual muy cuidado. Su estreno está programado para el 22 de enero.

Entre las series que estrenará Netflix a lo largo de 2026 se encuentran:

Pokémon Horizons – temporada 3

– temporada 3 Love Through a Prism

Dorohedoro – temporada 2

– temporada 2 Cyberpunk: Edgerunners - nueva temporada

¿Qué películas de anime están programadas para estrenarse en 2026?

El 2025 dejó la vara muy alta en cuanto a estrenos en la pantalla grande con el impacto de Demon Slayer: Castillo Infinito, que se volvió la película de anime más taquillera de la historia.

Sin embargo, el próximo año estará marcado por una nutrida cartelera que incluirá producciones originales y otras que funcionan como continuaciones o recopilaciones de sus respectivas series.

Entre los estrenos más esperados destacan la película de Los Diarios de la Boticaria, cuyo estreno está previsto para finales de 2026. En México y Latinoamérica aún se espera se anuncie ‘el regreso de Quetzalcóatl’ con la película de Miss Kobayashi’s Dragon Maid: A Lonely Dragon Wants to Be Loved.

Estas son algunas de las películas de anime que se lanzarán en 2026:

Meikyū no Shiori.

The Dangers in My Heart: The Movie.

A New Dawn.

Gintama: Yoshiwara Daienjō.

Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe (30 de enero).

That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Azure Sea.

Sound! Euphonium.

Does Not Dream of a Dear Friend.

Con tantas series y películas en puerta, el 2026 pinta para ser un festín para quienes disfrutan del anime, ya sea que busquen acción desenfrenada, dramas, viajes mágicos o comedias ligeras.

Haz espacio en tu agenda (y en tu lista de pendientes), porque esto apenas comienza.