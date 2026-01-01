‘El Caballero de los siete reinos’, ‘Bridgerton 4′ y más: ¿Cuáles son las series más esperadas de 2026?

Estas son las series de TV más esperadas para 2026. (Foto: WBPress/HBOMaxpress/NetflixPress)

Año nuevo, serie nueva: El 2025 nos dejó grandes series como It, bienvenidos a Derry o el final de Stranger Things, pero el ciclo comienza de nuevo y para 2026 hay diferentes estrenos de diferentes producciones televisivas.

Entre ellas destaca The Pitt 2 (ganadora del Premio Emmy a Mejor serie dramática), El caballero de los siete reinos, que marca el regreso a Westeros y la segunda temporada de Como agua para chocolate.

Por si todo eso fuera poco, también Marvel estrena producciones como antesala del estreno de la película Avengers: Doomsday.

En la primera temporada de 'The Pitt', los médicos y practicantes atendieron una emergencia a consecuencia de un tiroteo. (Foto: HBOMax/Press) (Warrick Page/Warrick Page/MAX)

¿Cuáles son las series que estrenan en 2026?

El catálogo de series que llegan en 2026 para maratonear y hacer que nos peguemos a la pantalla son de diferentes géneros y van desde el drama, romance de época y más.

‘The Pitt’ - Temporada 2 (HBO Max, 9 de enero)

The Pitt es una de las series más aclamadas de 2025, lo que se ejemplifica con sus 5 premios Emmy y 2 nominaciones a los Globos de Oro.

Ahora es una de las primeras en regresar en 2026, específicamente el 9 de enero. Con Noah Wyle a la cabeza en un reparto en el que también están Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Taylor Dearden reflejan, en tiempo real, el trabajo de una sala de urgencias de un hospital de Pittsburgh.

‘El caballero de los siete reinos’ (HBO Max, 19 de enero)

El caballero de los siete reinos es una serie precuela de Juego de Tronos y se estrena el 19 de enero con una historia que se sitúa un siglo antes de los acontecimientos de la trama original.

La historia sigue a dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente: Un joven inexperto, pero valiente caballero, Sir Duncan el Alto, y su pequeño escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro.

'El Caballero de los siete reinos' es una serie precuela de 'Game of Thrones'. (Foto: HBOMAx/PRess) (Steffan Hill)

‘Wonder Man’ (Disney+, 28 de enero)

La primera serie de Marvel para este año es Wonder Man, la cual se centra en el personaje de Simon Williams, interpretada por Yahya Abdul-Mateen II.

La trama comienza luego de un encuentro fortuito con Trevor Slattery, (Ben Kingsley), un veterano intérprete ya de retirada.

‘Bridgerton’ - Temporada 4 (Netflix, 29 de enero)

Lady Whistle está de regreso con la cuarta temporada de la saga Bridgerton que se lanza en dos partes, la primera de ellas el 19 de enero.

El protagonista ahora es el segundo hijo de la familia, Benedict (Luke Thompson), que se resiste a sentar la cabeza, hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en un baile de máscaras, interpretada por Yerin Ha.

La parte 2 de la serie de Netflix está prevista para el 26 de febrero.

‘Como agua para chocolate’ - Temporada 2 (HBO Max, 15 de febrero)

La historia de Tita y Pedro termina en la segunda temporada de Como agua para chocolate, una adaptación de la novela de Laura Esquivel.

La serie de HBO Max, con nombres de platillos en sus capítulos, llega para el 15 de febrero y nos cuenta qué pasó luego de que Mamá Elena busca su separación permanente.

‘Imperfect Women’ (Apple TV, 18 de marzo)

Apple TV no se queda atrás y estrena Imperfect women, basada en la novela homónima de Araminta Hall, este thriller de ocho episodios está protagonizado por Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara.

La trama explora un crimen que destroza la vida de tres mujeres unidas por una amistad de décadas. El 18 de marzo se lanzan los dos primeros episodios y luego se estrena uno cada miércoles hasta el 29 de abril.

‘Euphoria’ - Temporada 3 (HBO Max, 3 de abril)

La larga espera de cuatro años después de su segunda entrega termina con el lanzamiento de la tercera temporada de Euphoria.

La serie retoma la historia con Rue (Zendaya) al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie (Martha Kelly) e intentando encontrar formas muy innovadoras de saldarla, mientras que Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), viven en los suburbios.

Es una trama de ficción basada en un grupo de jóvenes inmerso en una espiral de drogas, sexo, drama, amor y amistad... sin salida.

‘VisionQuest’ (Disney+, sin fecha)

¡Regresa la bruja escarlata! A finales de año se prevé el estreno de la serie VisionQuest, perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel, que cierra la trilogía de Scarlet Witch, Vision y Agatha.

Vuelven Paul Bettany, como Vision Blanco, y Elisabeth Olsen, como Bruja Escarlata, y James Spader como el villano Ultron. Poco más se sabe de la producción de antihéroes.

‘La casa de los espíritus’ (Prime Video)

La Casa de los Espíritus es una serie que adapta una de las novelas más conocidas de Isabel Allende, que ya saltó al cine en 1993 con Jeremy Irons y Meryl Streep, llega ahora a la pequeña pantalla con una miniserie de ocho episodios.

Por el momento no se confirmó una fecha de estreno, pero se conoce que el elenco está conformado por Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo.