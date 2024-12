¿Cómo murió Tita, de ‘Como agua para chocolate’, en la vida real?

“Con ella había hecho una excepción, la había empezado a matar desde niña, poco a poquito y no le daba el golpe final”, Escribió Laura Esquivel acerca del trato de Mamá Elena hacia Tita, personaje de Como agua para chocolate.

La novela ambientada en la época de la Revolución Mexicana nos cuenta una peculiar trama de amor (¿o desamor?) donde aparecen personajes como Pedro, Rosaura y Nacha.

La autora del libro se basó en una historia real para escribir su obra más popular y plasmar la identidad de Tita con tinta sobre el papel y ahora en la serie de televisión de HBO.

'Como agua para chocolate' se basa en la historia de Tita. (Foto: Captura Max)

Así murió Tita, de ‘Como agua para chocolate’, en la vida real

Primera advertencia, seguramente encuentras un spoiler en las siguientes líneas, si no has leído el libro o no terminaste la serie Como agua para chocolate, detente y luego vuelves al texto.

Dicho lo anterior, Tita y Pedro sí logran estar juntos al final del texto de Laura Esquivel, sin embargo, cuando sellan su amor, el hacendado muere en los brazos de su amada.

Ella, al perder a su enamorado, decide comer fósforos mientras recordaba los momentos vividos junto a Pedro y al juntar su cuerpo al suyo, los dos se incendian.

“Se fundieron en un gran abrazo y partieron juntos al edén perdido. Ya nunca más se separarían. En ese momento los cuerpos ardientes de Pedro y Tita empezaron a lanzar brillantes chispas (...) Cuando Esperanza, mi madre, regresó de su viaje de bodas, solo encontró los restos de lo que fue el rancho, este libro de cocina que me heredó al morir y que narra en cada una de sus recetas, esta historia de amor enterrada”, se lee en la novela Como agua para chocolate.

'Como agua para chocolate' narra la historia entre Pedro y Tita. (Foto: Captura Max)

En 2021, Laura Esquivel concedió una entrevista donde habló de Tita de la vida real, quien inspiró la historia contada en su obra literaria. En esa charla contó las diferencias entre la muerte de la verdadera Tita y el personaje ficticio.

“La pidieron tres veces y tres veces la negaron, ella obedeció y se quedó al lado de mi bisabuela hasta que murió, muy anciana. Tita murió tres meses después, su vida no encontró más sentido El peso de una tradición que obligaba a las hijas menores a conservar la soltería la endureció”, contó.

Laura Esquivel escribió 'Como agua para chocolate' en 1989 y se basó en una historia real. (Foto: Instagram @chocolate.esquivel)

¿Cuántos capítulos tiene ‘Como agua para chocolate’ y dónde ver la serie?

La historia de la serie Como agua para chocolate se contó en seis episodios, los cuales tienen el nombre de una de las 12 recetas que Esquivel describe en su libro (divido por meses).

Esta es la lista completa de los capítulos del programa de TV donde Salma Hayek fue una de las productoras ejecutivas.

Episodio 1 : Torrejas de nata.

: Torrejas de nata. Episodio 2 : Pastel chabela.

: Pastel chabela. Episodio 3 : Codornices en pétalos de rosa.

: Codornices en pétalos de rosa. Episodio 4 : Atole.

: Atole. Episodio 5 : Guajolote en mole.

: Guajolote en mole. Episodio 6:

Los capítulos ya los puedes ver en la plataforma MAX, de HBO, y están disponibles todos par que concluyas la trama o hagas un maratón.

Salma Hayek confirma segunda temporada de ‘Como agua para chocolate’

La serie de HBO no termina con el episodio 6 de la producción, en cambio, fue Salma Hayek quien confirmó una segunda temporada de esta historia.

“Ha sido increíble ver cómo una historia mexicana tan importante ha resonado en audiencias de todo el mundo. Estamos encantados de confirmar una segunda temporada de Como agua para chocolate, y estamos deseando dar un cierre a una historia tan fuerte y poderosa”, añadió Salma Hayek