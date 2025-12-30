Capítulo final de ‘Stranger Things 5’: Fecha, hora, tráiler, pistas de los Hermanos Duffer y más

El capítulo 8 de la temporada 5 de 'Stranger Things' marca el final de la serie de Netflix. (Foto: NetflixPress)

Necesito que pelees... una última vez: El capítulo final de Stranger Things está más cerca que los Demogorgones y su estreno marca el final de una de las series más populares de Netflix.

El villano Vecna vuelve para un enfrentamiento contra Eleven y los héroes de Hawkins, quienes descubrieron más acerca de El Abismo y el ‘Upside down’ en los episodios de la quinta temporada del programa de TV.

Pero, ante el comienzo del ritual de Henry Creel (y el Sr. quién) los protagonistas de la historia tienen una última oportunidad. Esto es lo que debes saber del último episodio de Stranger Things.

El Abismo es un nuevo mundo que se reveló en 'Stranger Things'. (Foto: Cortesía Netflix) (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025)

¿A qué hora sale el último capítulo de ‘Stranger Things’?

La temporada 5 de Stranger Things ya estrenó 7 capítulos y falta uno, el cual significa el cierre de una serie que duró casi una década desde su lanzamiento.

El episodio final es ideal para disfrutar antes de la cena de Año Nuevo, porque está disponible en la plataforma de streaming Netflix este 31 de diciembre de 2025.

El horario de estreno es a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México. Cabe destacar que debido a la demanda por el contenido, se registraron fallas en el servidor, por tanto, puedes tener suerte para verlo en cuanto se lance o esperar un poco más.

Tráiler del último capítulo de ‘Stranger Things’

El último capítulo de Stranger Things se llama The Rightside Up (El Lado Correcto) y este 30 de diciembre se lanzó el único adelanto del episodio.

En el “tráiler final” aparece Hopper pidiéndole a Eleven luchar por última vez como una especie de venganza y resistencia ante todo lo que ella ha pasado, como el “robo de su infancia” y los experimentos de los que fue víctima en un laboratorio.

“Fuiste atacada, manipulada por gente terrible, pero nunca te derrotaron, lucha por un mundo más allá de Hawkins, terminemos con esto, niña”, se escucha a Hopper en el avance.

Eleven ingresa a un tanque mientras el resto de los héroes se enfrentan a lo desconocido en El Abismo mientras avanzan en el agujero de gusano llamado ‘Upside Down’.

Vecna es uno de los villanos principales de la serie de 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/press)

¿Qué puede pasar en el último capítulo de ‘Stranger Things’?

El capítulo final de Stranger Things 5 tiene la tarea de cerrar diferentes tramas y subtramas mostradas en la serie de Netflix.

Aunque hasta el momento no se filtró nada de lo que puede ocurrir en el episodio 8 de la quinta temporada, surgieron diferentes teorías basadas en las pistas de los hermanos Duffer y por ‘guiños’ que notaron algunos de los fans.

Una de las ideas más latentes entre los seguidores es la muerte de Steve Harrington, luego de que los creadores de Stranger Things compartieron un video donde tiran a propósito una figura Funko Pop del personaje mientras el resto continúa en la lucha.

Otro de los rumores es el regreso del Mindflayer, quien para muchos es el villano principal de la serie y no Vecna. Esto especialmente porque en el tráiler se ven sombras similares a la figura del monstruo.

Además, en una de las escenas de la temporada 5 de Stranger Things se ve una forma enterrada en el piso muy similar al Azotamentes.