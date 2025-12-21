Eliminado de ‘Exatlón México 2025-2026’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la Duelo por la supervivencia?

En la semana 12 el eliminado de 'Exatlón México' pertenece a las mujeres del reality show. (Foto: Cortesía TV Azteca)

3... 2... 1 ¡Qué comience el Duelo por la supervivencia! La temporada 2025-2026 de Exatlón México no ‘descansa’ y enfrenta a sus atletas a una nueva eliminación.

En la semana 12, el eliminado de Exatlón México es una de las mujeres a consecuencia de la dinámica de rotación del reality show.

Como se ha vuelto costumbre en la actual edición, un nuevo concursante se suma al Equipo Rojo para reforzar la escuadra dentro de la competencia contra los azules.

Antonio Rosique regresó como conductor de 'Exatlón México 2025'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Dónde ver al eliminado de ‘Exatlón México’ hoy?

El Duelo por la supervivencia de la nueva temporada de Exatlón México tiene diferentes canales para seguirlo en vivo.

La transmisión del reality show es en las siguientes opciones:

Canal Azteca UNO (TV abierta)

Amazon Prime Video (opción de Tv en directo/requiere de una suscripción con costo)

App de TV Azteca

Página web de TV Azteca

Publicaciones en las redes sociales oficiales del programa

Actualizaciones de lo más destacado en El Financiero Entretenimiento

Nuevo horario de ‘Exatlón México 2025-2026′

El horario del programa de eliminación de Exatlón México se modificó a consecuencia de la final de La Granja VIP.

Este domingo 21 de diciembre el reality show comienza a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México.

De acuerdo con las redes sociales oficiales, en caso de sufrir otro cambio, se anunciará a través de una publicación y en la emisión en TV.

Mati Álvarez es una de las 'leyendas' del Equipo Rojo en 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quién ganó la Villa 360 en la semana 12 de ‘Exatlón México’?

La Villa 360 es uno de los beneficios más importantes dentro de Exatlón México 2025-2026 porque permite a los atletas tener un descanso bajo techo y llegar con un mayor descanso al día de expulsión.

En la semana 12, por segunda ocasión consecutiva, los azules permanecieron dentro de la Villa 360 gracias a la victoria de Alexis y Evelyn de los azules contra Paulette y ‘Mono’ Osuna.

¿Quién es Jair Cervantes, nuevo refuerzo y ‘leyenda’ del Equipo Rojo de ‘Exatlón México’?

Diferentes refuerzos se sumaron a la novena temporada de Exatlón México a consecuencia de diferentes lesiones y eliminaciones regulares.

En la semana 12 se integró Jair Cervantes, ‘leyenda’ del Equipo Rojo, quien ya participó en una edición anterior del reality show.

Cervantes es un exjugador de futbol que estuvo en las filas de Chivas y Pumas, equipos de la Liga MX.

¿Quiénes son los eliminados de ‘Exatlón México 2025′ hasta el momento?

Entre las bajas del programa de TV está Aristeo Cazares, del Equipo Rojo, quien se fue a consecuencia por una lesión, mismo caso con Paola Peña, de los azules.

Algunos más se fueron tras su derrota en el Duelo de eliminación, esta es la lista completa hasta el momento de participantes que ya quedaron fuera de la competencia:

Karen Núñez - Equipo Azul

Alex Sotelo - Equipo Azul

Aristeo Casares - Equipo Rojo

Andrea Álvarez - Equipo Azul

Antonio Flores- Equipo Azul

Aristeo Cázares - Equipo Rojo (lesión)

Paola Peña - Equipo Azul (lesión)

Michell Tanori - Equipo Azul

Luis Avilés - Equipo Rojo

Vanessa López - Equipo Azul

Mau Wow - Equipo Rojo

Edna Carrillo - Equipo Rojo

Heber Gallegos -Equipo Rojo (’leyenda’)

¿Cómo quedan los equipos Rojo y Azul de ‘Exatlón México’?

Los equipos de Exatlón México hasta la semana 12 de la edición 2025-2026 se mantienen con los siguientes integrantes:

Equipo Rojo

César Villaluz

Kari Rojas

Thaily Suárez

Ella Bucio

Benjamín Saracho

Humberto Noriega (leyenda)

Paulette Gallardo (leyenda)

Mario ‘El Mono’ Osuna (leyenda)

Mati Álvarez (leyenda)

Jair Cervantes (leyenda)

Equipo Azul