Gran final de ‘La Granja VIP’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver al ganador de la temporada?

Estos son los detalles de la gran final de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca/Fotoarte El Financiero)

¡Se acabó la espera! La gran final de La Granja VIP por fin llegó y un granjero se convierte en el ganador de la primera temporada del reality show.

Los participantes de La Granja VIP atravesaron un aislamiento de 10 semanas, marcado por tensiones, desacuerdos y condiciones extremas. Durante la competencia enfrentaron discusiones constantes, baños con agua fría y un presupuesto limitado que, en más de una ocasión, no alcanzó para cubrir la alimentación diaria, además de otros sacrificios propios del encierro.

Tras superar retos físicos y estratégicos, nominaciones automáticas y las exigentes competencias del capataz, el desenlace queda en manos del público, que ahora tiene la última palabra para decidir quién se llevará el premio del primer lugar.

¿Quiénes son los finalistas de ‘La Granja VIP’?

Tras la eliminación más reciente en La Granja VIP, quedó definida la lista de los finalistas de la primera edición del reality.

Los participantes que lograron mantenerse en la competencia hasta el último día y que ahora disputan el triunfo son:

Kim Shantal

Eleazar Gómez

La Bea

César ‘Teo’ Doroteo

Alfredo Adame

¿A qué hora ver la gran final de ‘La Granja VIP’ HOY?

La final está programada para este domingo 21 de diciembre a partir de las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Previo al inicio del programa, se transmitirá el preshow, en el que Malleza repasa y comenta los momentos más relevantes de la última semana del reality show.

Adal Ramones es el conductor principal de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde transmiten la final de ‘La Granja VIP’ EN VIVO?

Puedes ver la última gala de La Granja VIP en televisión abierta o en streaming:

Canal Azteca UNO (TV abierta)

Transmisión 24/7 de La Granja VIP gratis en su cuenta oficial de YouTube

gratis en su cuenta oficial de YouTube Disney+ (requiere de una suscripción con costo)

Publicaciones en redes sociales oficiales del programa de TV

Actualizaciones de lo más destacado del reality show en El Financiero Entretenimiento

¿Cómo votar por el finalista de ‘La Granja VIP’?

El público tiene la decisión final para elegir al ganador del reality que compitió con La Casa de los Famosos México mediante una votación digital.

Para votar en La Granja VIP, debes seguir estos pasos:

Entra al sitio oficial de La Granja VIP en TV Azteca (página o app).

(página o app). Selecciona a tu granjero favorito.

Puedes otorgarle hasta 10 votos diarios a un solo participante o distribuirlos entre varios.

a un solo participante o distribuirlos entre varios. Da clic en enviar y confirma tu votación.

Además, existe la posibilidad de obtener votos adicionales al responder una encuesta breve dentro de la plataforma, lo que permite incrementar el apoyo a tu favorito.

La votación solo puede realizarse una vez al día, por lo que cada jornada es clave en esta etapa decisiva. Con la final en marcha, los fandoms de cada participante han intensificado su participación para inclinar la balanza en el desenlace del programa.

¿Cuál es el premio de ‘La Granja VIP’?

Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, reveló durante una de las galas del programa cuál es la recompensa por el encierro grabado 24/7: el ganador se lleva un premio de 2 millones de pesos. El monto coloca a la versión mexicana del reality en línea con otras ediciones internacionales del formato, donde los premios también han sido elevados.

En el caso de La Granja VIP en Chile, el ganador obtuvo una suma cercana a los 50 millones de pesos chilenos (alrededor de 980 mil pesos mexicanos) mientras que el segundo lugar fue recompensado con 10 millones (cerca de 196 mil MXN).

¿Quiénes fueron los participantes eliminados de ‘La Granja VIP’?

La lista completa de los eliminados de La Granja VIP es la siguiente, sin contar la salida voluntaria de Lola Cortés: