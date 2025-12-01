Pati Chapoy critica realities como ‘La Granja VIP’: ‘Se ventilan desgracias ajenas y humillaciones’

La conductora Pati Chapoy criticó el formato de reality show 24/7 como La Granja VIP, esto mientras comentaban la gala del eliminado 7 del reality show. Aseguró que es algo que nadie se merece por las humillaciones a las que se exponen los participantes y sus familias.

El pasado domingo, la cubana Lis Vega fue la eliminada de la competencia. Sin embargo, la actriz Fabiola Campomanes eligió ‘la tentación’ de saber qué es lo que están diciendo sobre ella, y se enteró que el joven actor Sergio Mayer Mori había hablado mal sobre su persona.

Los comentarios entre el panel durante la emisión de este lunes Ventaneando no tardaron en llegar por las reacciones de enojo que tuvo Campomanes al respecto: “¿No pueden entender que es un juego y es un programa de tele, que se va a acabar y se acabó, y que no van a volver a ver a nadie?”, reaccionó molesto Pedro Sola.

“El estar encerrados sin teléfono, sin comunicación en el exterior, sin saber lo que pasa fuera”, contrastó el propio economista y conductor Pedro Sola. “Yo hubiera salido al día siguiente”, expresó.

Pati Chapoy critica formato de ‘reality show’ de ‘La Granja VIP’

En ese sentido, la mandamás de Ventaneando, Pati Chapoy, aseguró que, así como Pedro Sola, no soportaría estar en un programa como La Granja VIP, ella tampoco aceptaría una propuesta de ese tipo, pues está en desacuerdo en la poca privacidad que tienen los participantes.

“Tú no aceptarías, yo tampoco porque creo que, muy lamentablemente, lo único que se ventila en ese tipo de programas son las desgracias ajenas y las humillaciones y un trato que, creo, nadie se merece aquí y en cualquier parte del mundo”, se sinceró al respecto.

Pero la opinión de Chapoy fue mucho más allá, pues calificó el formato de programa como “lastimoso” y expuso el posible impacto que podría tener para los granjeros y sus seres queridos: “Ni modo. Decidieron sacarlo y ahí están las consecuencias no nada más para ellos que participan sino para sus familias. Piensen bien antes de aceptar algo así”, instó.

No es la primera vez: Pati Chapoy se lanzó contra ‘La Casa de los Famosos’

La postura de Chapoy no es una novedad. Durante el desarrollo de La Casa de los Famosos México, que confirmó temporada 4, la presentadora de espectáculos expresó su descontento con este tipo de formatos de entretenimiento.

“No son programas que a mí me gusten. Cuando son de competencias, sí me gustan”, explicó en entrevista para Carlos Uriel en TikTok. “Ese programa donde hablan sandeces de las parejas que tuvieron algunas mujeres se me hace de una vulgaridad fuera de serie, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de programas”, agregó.

En ese sentido, Chapoy culpó a los productores de este tipo de contenidos: “Están apostando a que al público le gusta y allá ellos y el público que quiere ver esas sandeces en televisión”, criticó indirectamente a figuras como Kirén Miret o Rosa María Noguerón.