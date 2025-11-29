Sergio Mayer actúa legalmente contra Ferka y Linet Puente: ‘Nos otorgaron medidas de protección’

Sergio Mayer compartió que como parte de las medidas de protección, ni Linet ni Ferka podrán hablar de la relación de Mori con Natália Súbtil. (Foto: Cuartoscuro)

El actor Sergio Mayer procedió de forma legal en contra de la presentadora de televisión Linet Puente y María Fernanda Quiroz ‘Ferka’, debido a los comentarios que realizaron sobre la relación de Sergio Mayer Mori y Natália Súbtil.

“Se solicitaron medidas de protección para evitar (...) comentarios de la vida privada (de Mayer Mori)”, explicó el actor de La fea más bella en un encuentro con los medios de comunicación, en donde afirmó que con sus comentarios las conductoras minimizaron un delito grave.

Desde hace tiempo, el también político Sergio Mayer ha acusado a la actriz Natália Súbtil de cometer presunto estupro, debido a que comenzó una relación con Mayer Mori cuando aún era menor de edad y ella era 10 años más grande que él.

¿Qué dijeron Linet Puente y Ferka de Sergio Mayer Mori?

La polémica comenzó debido a que Linet Puente, quien es una de las panelistas en el reality show La Granja VIP, habló sobre las declaraciones que realizó el mismo Mayer Mori de su relación con la actriz.

Esta comenzó cuando el cantante tenía aproximadamente 17 años, edad en la cual también se convirtió en padre de una bebé junto a Natália Súbtil, quien en ese entonces tenía 28 años, lo que califica dentro un delito según Sergio Mayer.

A pesar de ello, Linet Puente compartió en una de las emisiones del programa que, tomando en cuenta las declaraciones del mismo cantante, ella considera que no existió ningún delito.

Sergio Mayer Mori explica que, pese a que su papá, Sergio Mayer, no tiene talento artístico, su disciplina es clave en el éxito. (Cuartoscuro)

“En esta plática yo escucho a Sergio muy contento de: ’me ligué a la grandota, a la modelo, a la guapa’. Entonces para mí, todo esto que acaba de decir tumba toda la distracción por la que se han querido ir de: ‘es que era mayor’”, afirmó.

Por su parte, Ferka compartió una publicación en X, que ya eliminó, en donde apoyaba la opinión de Linet: “No es abuso, a nadie forzaron”, escribió, lo que no le pareció correcto al exintegrante de La Casa de los Famosos México.

Sergio Mayer escribió una publicación en sus redes sociales en donde aseguró que ellas no solo estaban ‘minimizando y normalizando el estupro’, sino que también estaban revictimizando a su hijo, por lo cual exigió una disculpa.

¿Por qué Sergio Mayer puso medidas legales contra las conductoras?

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Sergio Mayer dijo estar muy contento, debido a que un juez le había otorgado medidas de protección tanto para su hijo como para su nieta.

“Muy contentos porque se está haciendo justicia y es necesario entender que hay una gran responsabilidad con las cosas que decimos, que expresamos”, comentó en un encuentro con los medios de comunicación.

En la conversación explicó que no se trata de una demanda en contra de Ferka y Linet Puente, solo fue una acción legal para evitar que se siga revictimizando a Sergio Mayer Mori.

El actor puntualizó que él se acercó a las autoridades debido a que actualmente su hijo es uno de los participantes de La Granja VIP y no puede protegerse a sí mismo, por lo cual solo está velando por los derechos del joven y de la menor.

¿Para qué son las medidas de protección que consiguió Sergio Mayer?

Sergio Mayer indicó que las medidas únicamente son para que no se vuelva a normalizar o minimizar la situación que vivió Mori junto a Natália Súbtil, pues con estas no se les permitirá volver a tocar el tema.

“También está la medida de protección de interpósito persona, ¿qué quiere decir esto? Que en el programa en el que trabajan tanto Linet, como Ferka tampoco pueden hacer comentarios al respecto”, añadió.

Las famosas deben acatar las medidas de protección que se le dieron al político, ya que en caso contrario podrían ser acreedoras a consecuencias legales, según explicó en el encuentro con los medios.

“Si persisten en estas medidas, serán acreedoras de 12 a 13 horas de arresto, tanto ellas, como interpósita persona”, comentó Sergio Mayer sobre el caso.