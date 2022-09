Exponen a Natália Subtil, expareja de Sergio Mayer Mori; la modelo sí recibe pensión

Desde hace algunas semanas, la modelo Natália Subtil señaló al actor Sergio Mayer Mori de no cumplir con sus obligaciones como padre al descuidar a la hija que tienen en común, e incluso habló sobre Sergio Mayer diciendo que solapaba el comportamiento de su hijo.

En aquellas ocasiones, fue Mayer Bretón quien señaló a la modelo brasileña de abuso de confianza y estupro, por lo que podría demandar. Sin embargo, otra persona cercana a ella habría salido a desmentirla, revelando que sí recibe apoyo de su expareja y familia.

‘Amiga’ de Natália Subtil revela que sí recibe ayuda de los Mayer y Mori

De acuerdo con una amiga de Natália que supuestamente habló con TVNotas, habría revelado audios y videos en los que se demuestra que Mayer Mori sí estaba al pendiente de las necesidades de su hija, y que la modelo sí recibía pensión de su parte, a pesar de que ella había declarado en distintos medios lo contrario.

La fuente habría revelado que Subtil no solo recibía apoyo por parte del padre de su hija, sino de los abuelos y hasta bisabuelos, padres de Sergio Mayer. Incluso, en algunas ocasiones llegó a pedirle dinero al suegro de Mayer, el fallecido Jaime Camil Garza.

Una de las situaciones a las que más le ha hecho hincapié la madre de Mila es el supuesto abandono por parte de Mayer Mori hacia su hija ya que hace un año se había ido a vivir a España y no tenía intenciones de moverse de allá por lo menos un año, aunque la verdadera razón, según la revista de circulación nacional, es que el actor buscaba obtener la residencia en el país europeo para poder trabajar en proyectos que le dieran más solvencia económica y, por tanto, darle más a su hija.

Supuestamente, la persona que dio entrevista fue testigo de cómo la modelo de 34 años se negaba a contestar a su expareja en ocasiones, a pesar de que él le solicitaba hablar con su hija por llamada o video.

Otra cosa con la que no habría estado de acuerdo Natália fue con el hecho de que le enviaran despensa en especie y no dinero, pues ella lo que quería era efectivo.

Aunado a todo lo anterior, y con relación a lo que declaró Mayer Bretón hace unas semanas, la expareja del actor de Rebelde llevó pocas veces a su hija al colegio, a pesar de que todos los gastos del mismo corría por cuenta de Sergio Mayer Mori, de 24 años.

Supuestamente, la brasileña no llevaba a su hija a la escuela por cuestiones de transporte, pues no tenía forma de moverse para llevarla, por lo cual su exsuegro le prestó una camioneta que, hasta el día de hoy, no ha devuelto, según declaraciones que hizo el esposo de Issabela Camil hace unas semanas.

De las declaraciones anteriores, la publicación semanal habría publicado capturas de pantalla y audios en los que se confirmaba la información publicada.