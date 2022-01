‘No me ofende en lo más mínimo’: Productor de RBD responde críticas de Sergio Mayer Mori

El productor Carlos Lara, quien estuvo detrás del éxito de la agrupación RBD, tiene una opinión de los comentarios de uno de los protagonistas de la versión de Rebelde, de Netflix, quien hace poco señaló que aceptó trabajar en el proyecto porque necesitaba dinero para pagar la escuela y la fiesta de cinco años de su hija.

Sergio Mayer Mori declaró que hizo su trabajo como actor y nada más que eso. “Fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, comentó en entrevista con la revista Quién.

Entre las polémicas que han resonado en la incursión al proyecto del hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori está el hecho de que se ha comentado que llegaba tarde a sus llamados con una actitud algo soberbia. Además, también dijo que cantaba las canciones de la agrupación mexicana por contrato, pues no le gusta su música.

Ante ello Carlos Lara, quien acompañó a RBD de 2004 a 2009, se expresó a través de su cuenta de Facebook para responder si se sentía ofendido tras las palabras del joven actor.

“Han insistido en preguntarme si no me ‘ofende’ la opinión que un actor llamado Sergio Mayer Mori tiene acerca de la música que interpreta RBD. Para los que no lo saben, este chico forma parte del elenco de una serie nueva en Netflix basada, precisamente, en el fenómeno que fue Rebelde” comenzó el productor.

Su respuesta fue tajante con un no. “No me ofende en lo más mínimo y, además, celebro su honestidad. Nos parezca o no, RBD ya forma parte de la historia de la música pop y, en lo personal, me siento muy orgulloso y agradecido de haber formado parte de quienes ayudaron a crear el fenómeno. Lo demás es subjetivo. Ya me tocará opinar sobre el trabajo musical del Sr. Mori a quien le deseo, por lo menos, el uno por ciento del éxito que tuvo RBD”, confió.