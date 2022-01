Las polémicas que envuelven el estreno de 'Rebelde' 2022 en Netflix

En medio del éxito del revival de Netlix de Rebelde, que llegó a las pantallas de Televisa en 2004 bajo la producción de Pedro Damián, se han dado a conocer algunas posturas de los antiguos miembros de la agrupación RBD, quienes han asegurado que los salarios percibidos eran muy reducidos a comparación de lo que se generó con el fenómeno de RBD.

“Nos bailaron bien bonito”, explicó la cantante Dulce María, quien aseguró que ninguno de los integrantes hizo una cuenta importante en el banco debido a que no tenían regalías de las ventas ni de la imagen que representaba, que era la explotación del personaje, en su caso, el de Roberta.

“Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile, y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo súper fuerte, porque ganábamos súper poquito para la friega. A esta edad hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y a nosotros nos tocaba muy poquito”, agregó en una entrevista con Yordi Rosado.

Aunque no habló al respecto, en su cuenta de Twitter Alfonso Herrera pareció respaldar a su compañera, pues el pasado 9 de enero compartió el estreno de la serie por parte de Netflix Latinoamérica: “¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos”, escribió en torno a las ganancias económicas sobre su trabajo.

Los nuevos actores de ‘Rebelde’

Uno de los nuevos integrantes del elenco que ha estado inmerso en la controversia desde las grabaciones fue Sergio Mayer Mori. El joven actor fue acusado de mantener una actitud prepotente e incluso llegar tarde a los llamados. Ahora, expresó en una entrevista que solamente aceptó el papel para ayudar con los gastos de su primogénita.

“No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, mi trabajo como actor, pero fuera de eso no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras. Yo necesitaba trabajar porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas; que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños. Para poderle aportar económicamente busqué un casting”, dijo a Quién.

Por su parte, Andrea Chaparro habló públicamente de una escena de un beso que tuvo que compartir con el hijo de Bárbara Mori, la cual calificó de la peor en su carrera. Por medio de su participación en el podcast Pinky Promise, confió que la situación se tornó incómoda para ambos.

“Mi peor experiencia de beso en Rebelde… con Sergio Mayer Mori. Hay una parte, en donde se supone que el beso en sí es raro, es muy incómodo, pero yo creo que yo entendí una cosa, él entendió otra cosa, y no sé, una falta de comunicación y sólo fue incómodo. Quedó esa toma, la más incómoda, porque lo fue”, señaló.