Fans pagaron hasta 20 mil pesos en cerveza en la inauguración del Mundial: ‘Es carísimo, pero lo consumimos’

Además de cerveza, en el Estadio Ciudad de México había opciones con ron, whisky y gin por un precio promedio de 360 pesos. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

¡Viva México! El triunfo de la Selección Nacional en el partido inaugural del Mundial 2026 no solo se celebró con gritos, matracas y cornetas; los aficionados también festejaron con un buen trago de cerveza en el Estadio Ciudad de México.

Una bebida tan clásica como costosa durante el juego de la Copa Mundial de la FIFA, ya que los precios superaban los 300 pesos por una cerveza sin escarchado ni salsas; sin embargo, el costo no detuvo las celebraciones.

“Una cerveza en 300 pesos es carísimo, creo que ni en la Fórmula 1, pero la consumimos”, comentó Martín Gómez, aficionado de la Ciudad de México, en entrevista con El Financiero.

¿Cuánto gastaron los aficionados en cerveza durante el México vs. Sudáfrica?

Durante la inauguración del Mundial 2026, los asistentes tuvieron una amplia variedad de bebidas para elegir, ya que la oferta incluía cócteles y tragos de tequila, ron y whisky; no obstante, la mayoría mostró preferencia por la cerveza.

Esta tenía un precio de 290 pesos para la cerveza mexicana, 310 pesos para la internacional premium y 430 pesos para quienes optaron por pedirla michelada; mientras que la versión sin alcohol alcanzaba los 280 pesos.

A pesar de ello, muchos disfrutaron de más de un vaso e incluso lanzaron la bebida al aire en cada gol que anotó el ‘Tri’ este jueves, por lo que el gasto promedio rondó los 2 mil 500 pesos.

Otros optaron por consumir una mayor cantidad de cerveza. Este fue el caso de Alejandro Guzmán: “Hay que hacer la cuenta, fue muchísimo. Fue un trabajo en equipo entre bebidas, refresco y aguas, pero de chelas unos 10 mil pesos”, dijo.

Tanto para la mayoría de los aficionados nacionales como para los extranjeros, el precio de las bebidas resultó elevado. Así lo comentó Dimitri, un ciudadano ruso que viajó a la Ciudad de México para presenciar el partido inaugural, en entrevista con El Financiero.

El precio de las cervezas en el Estadio Ciudad de México va de los 280 a los 430 pesos. (Cecilia L. García / El Financiero)

“(Los precios) están muy locos. En Rusia la cerveza cuesta lo equivalente a 150 pesos, pero ahora en el juego de la inauguración (en México) costó 290 pesos”, compartió.

Para Pablo, un aficionado de la Ciudad de México, el costo de las bebidas era una situación que ya había contemplado: “(Fue) dentro de lo esperable de un evento así, nada que no veas en un concierto como el Corona Capital u otro partido”.

Una opinión con la que coinciden Ricardo Jordán y Santino Flores Jordán, dos hermanos que afirman haber asistido a las inauguraciones de Brasil, Qatar y Rusia: “En cualquier parte del mundo es lo mismo”, comentaron en entrevista.

Por ese motivo, no consideraron elevado el costo de los alimentos y bebidas: “Bien (los precios de la comida), cuando viajas a otra parte del mundo es más o menos lo mismo. Los precios de los boletos son una locura, pero los de la comida y la cerveza bien”, dijeron.

Por ello, tampoco escatimaron en gastos: “Como 20 mil pesos, yo creo (que gastamos en cerveza) y comimos unos tacos baratos”, señalaron. Además, aseguraron que la inauguración en la Ciudad de México fue “la más barata” a la que han asistido.

A pesar de ello, muchos aseguraron haber disfrutado del evento. “Fue demasiado (caro), un poco más accesible habría sido bueno, pero lo valió, toda la experiencia fue buena”, dijo Ferial, aficionada de Sudáfrica.

¿Cuánto costaban las bebidas en el Estadio Ciudad de México?

Los aficionados que asisten al Estadio Ciudad de México encuentran una amplia oferta de bebidas con y sin alcohol. Desde agua y refrescos hasta cervezas nacionales, internacionales y cócteles preparados con destilados premium, las opciones cubren distintos gustos y presupuestos.

El precio de las baguettes de cochinita dentro del Estadio Ciudad de México es de 200 pesos. (Cecilia L. García / El Financiero)

Para quienes prefieren bebidas preparadas, los cócteles y destilados tienen precios que oscilan entre los 340 y 390 pesos. También hay opciones sin alcohol, como agua natural por 80 pesos, además de refrescos, bebidas deportivas y agua mineral por 160 pesos.