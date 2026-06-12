Marina cierra puertos en Matamoros y Veracruz por pronóstico de fuertes lluvias

La Semar cerró puertos en Tamaulipas y Veracruz por pronóstico de fuertes lluvias en la región. (Cuartoscuro).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que debido a las fuertes lluvias que se pronostican, la Secretaría de Marina (Semar) cerrará puertos en Matamoros, Tamaulipas y en Alvarado, Veracruz.

En una publicación de la red social X detallaron que el cierre es para embarcaciones pequeñas en el Golfo de México y el Mar Caribe debido a los fenómenos meteorológicos que convergen en la zona.

“Manténgase informado y tome precauciones para la navegación, actividades portuarias, turismo, deportes, pesca, actividades ribereñas y de playa”, recomendaron las autoridades.

Agregaron que actualmente está en nuestro país la onda tropical número 6 y la tormenta tropical ‘Cristina’, lo que provocará lluvias intensas en zonas de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Conagua también informó que hay una zona de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y ha incrementado en un 20 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.

La zona de vigilancia se encuentra a 165 kilómetros al nornoreste de Roca Partida, Veracruz.

¿Cuál es el clima para el fin de semana en México?

La Conagua informó que la onda tropical número 6 recorrerá el sureste mexicano y continuará interactuando con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico.

Por ello se prevén fuertes chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

También se pronostican temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de México, así como en la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recordó que la onda de calor afecta a Sonora, Chihuahua , Durango y Sinaloa e iniciará estragos en Baja California.

Para la Ciudad de México se pronostica que en el transcurso de la mañana haya ambiente fresco y cielo medio nublado a nublado con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado con lluvias muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la CDMX.

La temperatura mínima en la CDMX será de 14 a 16 grados centígrados y la máxima de 25 a 27 grados centígrados.