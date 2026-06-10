Tormenta tropical ‘Cristina’ se aproxima a México: ¿Qué estados esperan lluvias intensas HOY 10 de junio?

‘Cristina’ amenaza con lluvias intensas: estos son los estados bajo vigilancia meteorológica. (Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada pesada por las lluvias en gran parte del territorio nacional este miércoles 10 de junio.

Diversos fenómenos atmosféricos se combinarán para traer desde ligeros chubascos hasta tormentas intensas, por lo que es vital que la población tome precauciones.

El pronóstico detalla diferentes niveles de intensidad en las lluvias a lo largo del país:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Puebla, el centro y sur de Veracruz , gran parte de Oaxaca , el oeste y sur de Chiapas, así como el norte y suroeste de Campeche y el norte de Quintana Roo .

con puntuales intensas: Puebla, el centro y sur de , gran parte de , el oeste y sur de Chiapas, así como el norte y suroeste de Campeche y el norte de . Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Afectarán al centro y suroeste del Estado de México , Morelos, el oeste y sur de Tabasco, y gran parte de Yucatán.

con puntuales muy fuertes: Afectarán al centro y suroeste del , Morelos, el oeste y sur de Tabasco, y gran parte de Yucatán. Chubascos con lluvias fuertes: Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Chihuahua, Durango y Guerrero.

Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Chihuahua, Durango y Guerrero. Lluvias más ligeras: Nuevo León, Coahuila y Sonora.

‘Cristina’ provocará estragos en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia a la tormenta tropical ‘Cristina’, un sistema que, aunque por ahora se encuentra a distancia, dejará sentir sus efectos en México durante los próximos días.

De acuerdo con los reportes de pronóstico, la tormenta tropical ‘Cristina’ se localiza al sur de la región, frente a las costas de El Salvador.

Este miércoles, según el SMN, el ciclón no afecta las costas mexicanas ni representa un peligro inmediato; sin embargo, las autoridades meteorológicas no descartan afectaciones en estados del sureste del país y en la Península de Yucatán.

¿A qué estados afectará ‘Cristina’ y cuándo?

El panorama meteorológico cambiará hacia el fin de semana. El pronóstico indica que para el sábado 13 de junio los remanentes del ciclón tropical ‘Cristina’ se desplazarán sobre Chiapas y Tabasco.

Posteriormente, se espera que el sistema continúe su avance hasta ingresar al Golfo de México durante ese mismo día.

La llegada de estos remanentes tendrá un impacto directo en la región, ya que reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes e intensas en el sureste mexicano y en la Península de Yucatán.

Las autoridades advirtieron que los remanentes de un ciclón también pueden generar condiciones peligrosas. Las lluvias intensas asociadas al sistema incrementarían diversos riesgos.

La acumulación de agua podría provocar aumentos en los niveles de ríos y cuerpos de agua, además de elevar la posibilidad de deslaves, encharcamientos severos e inundaciones.

Asimismo, las rachas de viento tendrían la fuerza suficiente para derribar árboles y anuncios publicitarios.

Por ello, se recomienda a la población de Chiapas, Tabasco y los estados de la Península de Yucatán mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, evitar zonas con riesgo de inundación y seguir las indicaciones de Protección Civil durante este fin de semana.