Caso Dafne Zapata: Morena en Senado revisará reglamento de academias militarizadas... de hace más de 80 años

La muerte de Dafne Zapata durante un campamento en la Academia Militarizada Doenitz abrió el debate sobre la regulación de estos planteles privados.

La bancada de Morena en el Senado impulsará una revisión del marco legal que regula a las academias militarizadas privadas en México, tras la muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos durante un campamento de verano en Tamaulipas.

En medio de la polémica que surgió por este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde falleció la menor, no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino que es una institución privada.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que la modalidad de “educación militarizada” no está autorizada para escuelas de educación básica y que esta se imparte únicamente en instituciones de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, pertenecientes a la Sedena.

Morena propone actualizar reglamento de hace más de 80 años

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, informó que el Senado revisará el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, una norma emitida hace más de ocho décadas y que, a su juicio, ya no responde a la legislación vigente en materia de derechos de la infancia.

La legisladora sostuvo que el caso de Dafne Zapata evidenció la necesidad de actualizar la regulación bajo la cual operan estos planteles privados, al considerar que existen vacíos en la ley que ponen en riesgo la integridad de los menores.

De acuerdo con Chavira, el reglamento vigente permite que este tipo de “academias” impartan formación militar desde el nivel primaria hasta el técnico profesional. Además, contempla el uso de grados similares a los de las Fuerzas Armadas y autoriza actividades como prácticas de tiro a partir de la secundaria.

Lo anterior, aseguró la senadora, permite que ciertos alumnos ejerzan autoridad y sometimiento sobre otros.

“La tragedia ocurrida con Dafne, de quien se investiga su muerte por asfixia bajo el agua, nos debe llamar a la reflexión y a la acción. Esas escuelas no tienen facultades para organizar campamentos de verano o para autorizar salvajadas como las llamadas novatadas”, expresó.

¿Qué pasó con Dafne Zapata y cómo murió la joven?

De acuerdo con la denuncia de su madre, Alejandra Quintos, Dafne Zapata, de 13 años, murió durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Fiscalía estatal investiga los hechos como presunto feminicidio. La necropsia estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión, mientras que la madre de la adolescente sostiene que su hija fue víctima de tortura y maltrato durante su estancia en el campamento.

Tras la difusión del caso, también surgieron denuncias de exalumnos y familiares sobre presuntas prácticas de violencia y castigos dentro de dicha academia.

Vinculan a proceso a Danna Yanina por el presunto feminicidio

Como parte de las investigaciones, un juez vinculó a proceso a Danna Yanina ‘N’, de 18 años, quien permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.

De acuerdo con primeros reportes, la joven se desempeñaba como instructora auxiliar en la Academia Doenitz donde falleció Dafne, y es la primera persona procesada dentro de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía de Tamaulipas.

Madre de Dafne Zapata pide ayuda a Claudia Sheinbaum

En el transcurso de la semana, Alejandra Quintos, madre de Dafne, pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para esclarecer el caso y detener a los responsables de la muerte de su hija.

“Estimada Claudia Sheinbaum, le hablo como madre, de mujer a mujer, le suplico agarre a los culpables, mire los días que han pasado, para mí es una pesadilla”, expresó.

La familia de la joven sostiene que existen más personas involucradas en los hechos e insiste en que las investigaciones continúen hasta deslindar todas las responsabilidades.

Con información de La Jornada.