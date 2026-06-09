Tormenta ‘Boris’ provocará lluvias en Puebla y Morelos: Este será el clima para el miércoles 10 de junio

Cuernavaca, Morelos, espera una mínima de 12.3°C y una máxima de 23.3°C, con vientos de 4 km/h. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que Puebla y Morelos esperan un miércoles 10 de junio con cielos nublados y probabilidad de lluvias.

La tormenta tropical ‘Boris’, junto a canales de baja presión, causará un clima inestable en la zona centro-sur del país.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Puebla y Morelos?

Puebla, Estado de Puebla, registrará el miércoles una mínima de 12.3°C y una máxima de 22.7°C. El viento soplará a 6 km/h. En su capital, las temperaturas variarán entre 12°C y 21°C.

Cuernavaca, Morelos, espera una mínima de 12.3°C y una máxima de 23.3°C, con vientos de 4 km/h. Cholula, Puebla, tendrá valores de 11.7°C a 21.7°C. Su viento alcanzará 5 km/h.

¿Habrá lluvias mañana en Puebla y Morelos?

La tormenta tropical ‘Boris’ y canales de baja presión traerán lluvias a Puebla y Morelos. El SMN advierte sobre descargas eléctricas y rachas de viento. Esto podría causar el aumento de ríos y deslaves, se recomienda precaución.

El cielo estará nublado en las tres ciudades. Los vientos serán ligeros: 6 km/h en Puebla, 4 km/h en Cuernavaca y 5 km/h en Cholula. Se mantiene la probabilidad de lluvia durante la tarde y noche.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 10 de junio: Máxima de 21°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Jueves 11 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Viernes 12 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia general indica un ligero aumento en las temperaturas máximas hacia el fin de semana.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia persistirá. Es importante seguir atento a los avisos del SMN.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Ante lluvias y ambiente nublado, se recomienda llevar paraguas o impermeable.

Es importante mantenerse hidratado y evitar exponerse al sol. Siga las indicaciones de Protección Civil para evitar riesgos.

Con viento y lluvia, se aconseja conducir con precaución por la visibilidad reducida.

Asegure objetos que puedan ser arrastrados por el viento en patios. Mantenga limpias las coladeras para evitar encharcamientos e inundaciones.

¿Hay alertas climáticas vigentes para Puebla y Morelos?

El SMN y Protección Civil emitieron alertas por lluvias intensas en zonas de Puebla. Se recomienda consultar comunicados oficiales y redes sociales para obtener información actualizada sobre el clima y afectaciones.

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