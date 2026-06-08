Tormenta Tropical ‘Boris’ acecha a Acapulco: ¿Cuándo impactará en tierra?

La tormenta tropical ‘Boris’ se ubica a 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, y a 130 kms al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, de acuerdo con el reporte de las 12:00 horas del Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

‘Boris’ ha alcanzado vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 95 km/h, mientras que mantiene su desplazamiento hacia el este-noreste a una velocidad de 6 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dio a conocer que la ubicación de ‘Boris’ fue reajustada en cuanto a su centro, por lo que el pronóstico de impacto en tierra fue cambiado para las primeras horas del martes 9 de junio.

El paso de ‘Boris’ por el Pacífico mexicano ha provocado, y mantendrá por las próximas horas, pronósticos de lluvias torrenciales en gran parte del país.

¿En dónde se prevén lluvias por tormenta ‘Boris’?

De acuerdo con el SMN, los efectos de ‘Boris’ se sentirán como lluvias torrenciales (de 150 a 250 milimetros) en el sureste y costa de Guerrero, así como en el oste y sur de Oaxaca.

Asismo, habrá lluvias intensas, que van de 75 a 150 mm, en Colima, en el este y sur de Jalisco, y en centro, costa y sureste de Michoacán. Las lluvias fuertes, de 50 a 75 mm, se registrarán en el oeste y suroeste del Estado de México, y fuertes (25 a 50 mm) en Morelos y la Ciudad de México.

En cuanto a los vientos, éstos irán de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Guerrero; de 50 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h en la costa de Michoacán y Oaxaca (oeste); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Jalisco y Colima, así como oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (oeste), y de 3 a 4 m en las costas de Jalisco y Colima.

Llaman a atender recomendaciones de las autoridades

Las lluvias podrían ocasionar deslaves, incremento en los caudales de los ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de todos los estados referidos, por lo que el SMN pidió a la población de estos lugares a atender las recomendaciones de las autoridades.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

En tanto, se informó que la tarde de este lunes la depresión tropical Tres-E se convirtió en la tormenta tropical ‘Cristina’, cuyo centro se ubica a 600 kms al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, en la frontera de Chiapas con Guatemala, por lo que al momento no genera efectos en México.