¿Qué pasa con el potencial ciclón ‘Cristina’? Conagua advierte de temporal de lluvias para Chiapas

México está en alerta por la llegada de la tormenta tropical Boris a Guerrero, pero también ‘echa’ un ojo a otro sistema de baja presión que podría afectar al sur del país durante esta semana.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), comentó que la dependencia vigila un meteoro que, actualmente, está frente a las costas de Centroamérica.

El funcionario subrayó que “este sistema tiene alta probabilidad” de evolucionar a la tormental tropical Cristina, el tercer ciclón de la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico.

De acuerco con el pronóstico a corto plazo del SMN, el sistema de baja presión se acercará hacia El Salvador. La Comisión Nacional del Agua añadió que según algunos de sus escenarios, el potencial ciclón Cristina podría afectar a Chiapas con lluvias intensas durante la próxima semana.

Temporada de huracanes 2026: ¿Cuántos ciclones ya se formaron en el Pacífico?

Junio inició intenso: Esta semana, se formó la tormenta tropical Amanda en el Pacífico oriental. No afectó a México debido a que siguió internándose en el océano.

El segundo ciclón de la temporada 2026 para el Pacífico será Boris. El SMN prevé que la depresión Dos-E se intensifique durante las próximas horas para subir a la categoría de tormenta tropical.

El ciclón Boris sí afectará a México con lluvias torrenciales de más de 350 milímetros para Guerrero, y lluvias puntuales intensas para Michoacán y Oaxaca.

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional aclaró que no hay posibilidades de que la tormenta tropical Boris se fortalezca a huracán categoría 1 debido a que ya está muy cerca de la costa de Guerrero.

¿Por qué El Niño provocará más huracanes en el Pacífico en 2026?

Expertos del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puntualizaron que esto se debe a que El Niño aumenta el desplazamiento de aguas cálidas que actuán como ‘combustible’ para los huracanes.

Alertaron también que El Niño favorece la presencia de ciclones tropicales de categorías 4 o 5, como el huracán Otis que destrozó Acapulco en 2023.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que en este 2026, el Océano Pacífico tendrá entre 18 y 25 ciclones tropicales, números que están por encima del promedio histórico de 15. Se prevé que haya hasta cinco huracanes de categoría 3, 4 o 5.

Esta es la lista de nombres de ciclones para la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico: