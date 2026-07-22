Valentín Lavín, alcalde de Temoac, ya había ‘librado la muerte’: Así sobrevivió a un primer atentado

Valentín Lavín sobrevivió a un primer atentado el pasado 31 de enero, en el que recibió un rozón de bala en la cadera.

Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, Morelos, ya había sobrevivido a un atentado meses antes de ser asesinado este miércoles 22 de julio al interior de la Presidencia Municipal. El edil falleció esta tarde, luego de que dos hombres armados irrumpieran en el edificio y dispararan en varias ocasiones.

La agresión de este miércoles es el segundo atentado en su contra en menos de seis meses. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos, hombres armados ingresaron al Palacio Municipal y dispararon contra el funcionario, quien minutos después perdió la vida en el trayecto al hospital.

Tras el crimen, autoridades desplegaron un operativo para localizar a los responsables, quienes huyeron a bordo de una motocicleta con rumbo a la comunidad de Popotlán. Hasta la redacción de esta nota, las autoridades aún no confirman detenciones por el homicidio.

Así fue el primer atentado contra el alcalde de Temoac

El primer ataque ocurrió el pasado 31 de enero, cuando Valentín Lavín circulaba sobre la carretera federal México–Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco, en compañía de su esposa.

Según los reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta interceptaron el vehículo del alcalde y abrieron fuego antes de escapar. Lavín recibió un rozón de bala en la cadera y fue trasladado a un hospital, donde las autoridades informaron que su estado de salud era estable y que la lesión no ponía en riesgo su vida.

La Fiscalía de Morelos inició una investigación por el ataque, aunque en ese momento no se reportaron personas detenidas ni se informó públicamente sobre el móvil de la agresión.

Una semana después del atentado, el 7 de febrero, Valentín Lavín anunció que solicitaría licencia temporal para separarse del cargo como presidente municipal de Temoac.

El alcalde, emanado del Partido Verde, explicó que su decisión respondía a motivos de seguridad y que necesitaba recuperarse física y emocionalmente tras el ataque armado. También señaló que buscaba facilitar las investigaciones de las autoridades mientras se esclarecían los hechos.

Durante su ausencia, el Cabildo quedó a cargo de la administración municipal conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Pero cinco meses después, la violencia volvió a alcanzarlo.

Un segundo ataque terminó con la vida de Valentín Lavín

La tarde de este 22 de julio, sujetos armados ingresaron a la Presidencia Municipal de Temoac y dispararon contra el alcalde cuando se encontraba al interior del inmueble.

Paramédicos respondieron a la emergencia para brindar auxilio al edil e iniciar su traslado de urgencia hacia un hospital. Sin embargo, la ambulancia interrumpió el trayecto luego de que el personal médico confirmó que Lavín Romero ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y localizar a los responsables, mientras fuerzas estatales y federales implementaron un operativo de búsqueda en la región.

Ambos ataques ocurrieron mientras el presidente municipal era señalado de presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en el oriente de Morelos, entre ellos ‘Los Aparicio’ y/o ‘Los Huazulco’, organizaciones relacionadas con delitos como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidios.

Asimismo, en 2024 fue detenida su suegra, Andrea Angelina ‘N’, conocida como ‘La Patrona’ o ‘La Jefa’, quien se desempeñaba como tesorera municipal bajo la administración del entonces alcalde Emigdio Capistrán González. La mujer es identificada como presunta líder de ‘Los Aparicio’.

Con información de Teodoro Rentería / Corresponsal.