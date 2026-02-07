Tras sufrir atentado, alcalde de Temoac, Morelos, pide licencia para separarse de su cargo

Lavín Romero y su familia han sido vinculados al crimen organizado; en 2018 un comando asesinó a tres de sus parientes. (Foto: Facebook Valentín Lavín Romero)

Valentín Lavín Romero ha solicitado ante el cabildo de Temoac, Morelos, una licencia para separarse temporalmente del cargo de presidente municipal, así lo dio a conocer a través de un “comunicado personal” publicado en su cuenta de la red social de Facebook la mañana de este sábado 7 de febrero.

Asimismo, señaló que hasta ahora se pronuncia porque permanece en reposo y en proceso de recuperación de las lesiones que sufrió el pasado 31 de enero al ser atacado con armas de fuego por desconocidos en las inmediaciones de la gasolinería en el poblado de Amayuca. Sobre la salud de su esposa, quien viajaba en la camioneta en el lugar del copiloto el día de los hechos, no aportó ningún dato.

En los últimos cuatro años, el municipio de Temoac, Morelos, ha estado marcado por una serie de eventos que vinculan directamente al alcalde Valentín Lavín Romero y a su círculo familiar con la violencia y el crimen organizado. El episodio más reciente ocurrió el 31 de enero de 2026, cuando el edil sufrió un atentado a balazos mientras circulaba en su camioneta por la carretera México-Oaxaca, a la altura de Amayuca.

Este ataque reavivó los cuestionamientos sobre su seguridad y presuntos nexos delictivos que lo han perseguido desde su primer mandato en 2019, incluyendo informes filtrados de Guacamaya Leaks y el trágico asesinato de su madre, hermana y sobrina en 2018, cuando era alcalde electo, víctimas de un comando armado que irrumpió en su domicilio.

La situación política se tornó crítica en noviembre de 2024 con la detención de su suegra, Andrea Angelina ‘N’, conocida como ‘La Patrona’ o ‘La Jefa’. Al momento de su captura, se desempeñaba como tesorera municipal bajo la administración del entonces alcalde Emigdio Capistrán González, y se le identificó como la presunta líder del grupo criminal ‘Los Aparicio’, dedicado al secuestro, extorsión y narcotráfico en la zona oriente del estado.

A pesar de los señalamientos de la Fiscalía que vinculan su estructura familiar con actividades ilícitas y el uso de recursos públicos para protección delictiva, Lavín Romero ha negado sistemáticamente estas acusaciones, calificándolas como una “fabricación de delitos” mientras ejerce su actual periodo de gobierno (2025-2027), del cual ha solicitado su separación temporal.