‘Chelas’ del Bienestar: Alcalde en Morelos compra miles de cervezas para fiestas patronales

El alcalde informó que se obsequiarán “con orden” las cervezas y se matarán 10 puercos y 10 reses para alimentar al pueblo. (Foto: Especial)

Más de 24 mil cervezas adquirió el Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, para ser consumidas durante la Feria y las fiestas patronales que comenzarán el próximo 12 de enero.

El alcalde Noé Reynoso Nava publicó un video en donde señala que hace “bienestar” mientras un grupo de hombres descargan de varias camionetas mil cartones para ingresarlos a un predio que ocupó como casa de campaña cuando era candidato del Partido del Trabajo hace un año.

Reynoso Nava se define como un hombre religioso y contrario a la entrega de despensas, sillas de ruedas u otro tipo de apoyo; sin embargo, para la fiesta patronal indicó que se obsequiarán “con orden” las cervezas y se matarán 10 puercos y 10 reses para alimentar al pueblo.

“Para quienes gusten echar ‘traguito’ vénganse, la vamos a pasar bien ‘agustísimo’”, invitó el petista a través del video.

En el clip que compartió Reynoso Nava redes sociales, se ve al funcionario recibir las camionetas tipo pick-up que transportan los cartones de cerveza en lata, luego realiza un recorrido al interior del inmueble que en su fachada tiene los logotipos del Partido del Trabajo.

El presidente municipal también mostró las diferentes áreas de la casa que serán ocupadas para cocinar la comida que se regalará a quienes asistan a los festejos el próximo enero.

¿Qué fiestas patronales habrá en Amacuzac, Morelos?

En Amacuzac, el 12 de enero se celebra la Feria y las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe. La fecha de estas festividades se trasladaron del 12 de diciembre a enero para asegurar una mayor asistencia a los eventos.

Ataviado de un conjunto vaquero de una marca norteamericana de lujo casual alusiva a la “verdadera religión”, invita a los pobladores del municipio y de la región para asistir a la cabalgata, así como a las mojigangas.

En el video se muestra una de las recamaras del inmueble habilitada como bodega, en donde junto con una mujer a quien presenta como la directora de eventos municipal, muestra una gran cantidad de platos y cucharas desechables, papel aluminio, costales con chiles secos, y parte de la ornamentación que será colocada en la parroquia de San Francisco de Asís.

La funcionaria municipal especificó que las actividades patronales iniciarán con "Las Mañanitas" y la caminata rumbo a la parroquia, la celebración religiosa de medio día y por instrucciones del alcalde, se dará la comida a todos los visitantes y participantes.

Noé Reynoso recordó que hace un año también distribuyó más de mil cartones de cerveza, pero ahora lo hará con más orden porque ya “aprendieron” que las cosas se deben hacer mejor.