Muere Alfredo González Quiroz: Alcalde de Tepeapulco pierde la vida en accidente automovilístico

A consecuencia del impacto, el presidente municipal de Tepeapulco perdió la vida y resultaron lesionados el chofer y su escolta. (Fotos: Especial)

El presidente municipal de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz, perdió la vida la tarde de este viernes 26 de diciembre tras un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Tepeapulco–Cuautepec, a la altura de la colonia Ayacote, en la entrada a la comunidad de Los Coyotes.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vio involucrado un vehículo Chevrolet, el cual habría salido de la cinta asfáltica y volcado.

En el lugar se reportó que al menos dos personas más resultaron lesionadas, quienes recibieron atención por parte de los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió sobre la carretera Tepeapulco–Francisco Sarabia, en el punto referenciado con las coordenadas 19.825602, -98.475700, donde se mantiene una amplia movilización de elementos de seguridad pública y corporaciones de auxilio.

Personal de emergencias estuvo laborando en la zona, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el hecho ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en la carretera de Cuautepec hacia Tepeapulco, luego de que el presidente municipal visitara una comunidad de su municipio.

En el comunicado, las autoridades afirmaron que el accidente sucedió a consecuencia de la lluvia que prevalecía en el lugar, donde el chofer perdió el control del vehículo, impactando su parte lateral contra un árbol.

A consecuencia del impacto, perdió la vida el presidente municipal y resultaron lesionados el chofer y su escolta, quienes se encuentran recibiendo atención médica en un hospital de la región.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo confirmó el fallecimiento del alcalde de Tepeapulco.

Alcalde de Tepeapulco había denunciado un incidente previo en noviembre

Cabe recordar que en el mes de noviembre, el presidente municipal de Tepeapulco informó a través de redes sociales sobre un incidente cuando se dirigía a la comunidad de Corralillos, donde una camioneta les cerró el paso de manera sospechosa.

En ese momento el edil explicó que el conductor logró realizar una maniobra para evitar un accidente mayor, tras lo cual se alejaron del lugar y solicitaron apoyo de la Seguridad Pública Municipal, así como de corporaciones de Apan y del Gobierno de Hidalgo.

González Quiroz desmintió versiones que señalaban un ataque armado y aseguró que no hubo detonaciones ni impactos de bala en su vehículo. “Ya presente la denuncia correspondiente para que las autoridades investiguen los hechos y localicen a la unidad involucrada”, comentó en su momento.