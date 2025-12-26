Avionazo en Toluca: Entregan restos de las 10 personas fallecidas tras el desplome de un jet privado

Carrozas fúnebres arribaron a la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca para los trámites de entrega de los restos. (Fotos: Ricardo Guadarrama/Cuartoscuro)

Esteyanin Gómez y su hermana, acompañadas de su abogado Adrián Vargas González, acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para hacer los trámites y recoger los restos de sus siete familiares fallecidos tras el desplome de un jet privado en el Valle de Toluca, el pasado 15 de diciembre.

La aeronave en la que viajaban, una Cessna 650 XA-PRO, que despegó del puerto de Acapulco, Guerrero, rumbo al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, se desplomó en la colonia Reforma, municipio de San Mateo Atenco, dejando un saldo de diez personas sin vida: los dos pilotos y los ocho pasajeros que iban a bordo.

Alrededor de las 11:00 horas, tanto familiares como las carrozas fúnebres arribaron a la Fiscalía de Asuntos Especiales, ubicada en Toluca, para realizar los trámites de entrega, la cual se realizó en el Servicio Médico Forense ubicado en el municipio de Tenango del Valle, a unos 40 minutos de la capital mexiquense.

En estas instalaciones los restos salieron a las 16:17 horas y 16:40 horas, para enseguida el cortejo fúnebre tomar la carretera Tenango del Valle Toluca y enfilarse hacia la carretera Toluca-México.

“Con mucha fuerza y confiando en Dios”, expresó Esteyanin Gómez al salir de las instalaciones. Cuestionada sobre a quién encomendó a sus familiares, respondió: “A Dios, claro”.

Vargas González, el abogado de la familia que habita en el Estado de México, indicó que, tanto parte del fuselaje como la “caja negra” del avión, son analizadas por expertos tanto en México como en Estados Unidos.

Inician investigaciones y análisis genéticos tras accidente aéreo en Toluca

Tras la caída de la avioneta en Toluca y la identificación de la diez víctimas, entre ellas tres menores de edad, comenzaron los análisis de pruebas genéticas y las investigaciones.

“Son perfiles genéticos, vamos a la Fiscalía local para revisar ese tema, pero por el número de personas y el hecho tan lamentable habrá que hacer todos los perfiles, buscar los matchs y no tenemos una fecha. Lo único que sabemos es que se está trabajando y confiamos en que será lo más pronto posible.

Requieren un procedimiento, requieren perfiles genéticos, son pruebas científicas, no hay una fecha específica”, acotó en su momento el abogado Adrián Vargas González.

Acentuó que, ante la claridad con la que se han dado las investigaciones por parte de las autoridades, no hay necesidad de llevar algunas pruebas a ser analizadas en el extranjero o en el propio país.

Pese al impacto y al incendio que destruyeron la aeronave, el fuselaje y la caja negra serán enviados a expertos para su análisis. “Ellos en estos días estarán girando los oficios y en cuanto tengan los peritajes ellas (las autoridades) serán las primeras en conocerlos”, subrayó el especialista y abogado.

Ellos eran los pasajeros y tripulación del jet privado que cayó en Toluca

Las personas que viajaban en la aeronave el pasado 15 de diciembre con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca ‘Adolfo López Mateos’, fueron identificadas como:

Raúl Gómez Hernández (4 años)

(4 años) Natalia Gómez Hernández (2 años)

(2 años) Ximena Gómez Hernández (9 años)

(9 años) Gustavo Palomino Olet (50 años)

(50 años) Ilse Lizeth Hernández Téllez (32 años)

(32 años) Raúl Gómez Ruiz (60 años)

(60 años) Raúl Gómez Buenfil (31 años).

(31 años). Olga Janine Buenfil Cardone (60 años)

Así como el piloto Juan Carlos Olivares Casas de 61 años y el copiloto Walding Sánchez Manzano de 72 años de edad.

Finalmente, por separado fueron entregados también los restos de la tripulación y del amigo de la familia.