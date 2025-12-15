Caída de avioneta en Toluca: Identifican a las 10 personas que murieron

El choque del jef privado sobre una nave industrial provocó una intensa columna de humo visible desde varios puntos del Valle de Toluca. [Fotografía. Ricardo Guadarrama]

Autoridades del Estado de México identificaron a las 10 personas que murieron luego del desplome de un jet privado en las inmediaciones del Aeropuerto de Toluca, la tarde de este lunes 15 de diciembre. Entre las víctimas se encuentran tres menores de edad y siete adultos, incluidos los dos pilotos.

De acuerdo con los reportes iniciales del incidente, la aeronave impactó primero contra un campo de futbol y luego contra una nave industrial. Ambos se localizan entre las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia Reforma del municipio de San Mateo Atenco.

Los nombres confirmados de las víctimas por parte de las autoridades mexiquenses son:

Raúl, 4 años

Natalia, 2 años

Ximena, 9 años

Gustavo Palomino Olet, 50 años

Ilse Lizeth Hernández Téllez, 32 años

Raúl Gómez Ruiz, 60 años

Raúl Gómez Buenfil, 31 años

Olga Janine Buenfil Cardone, 60 años

El piloto del jet privado fue identificado como Juan Carlos Olivares Casas y el copiloto como Walding Sánchez Manzano. Las autoridades informaron que todas las personas a bordo perdieron la vida de forma inmediata tras el impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en San Mateo Atenco?

La aeronave, un jet ejecutivo Cessna Citation 650 con matrícula XA-PRO, había despegado a las 12:02 horas del aeropuerto de Acapulco con destino a Toluca. A las 12:31, menos de media hora después, ocurrió el desplome en la colonia Reforma.

Minutos antes del siniestro, el piloto envió un mensaje de emergencia a la torre de control para advertir sobre las fallas que presentaba la aeronave. En la grabación se escucha: “Nos estamos desplomando. Papa. Romeo. Oscar”.

El impacto provocó una intensa columna de humo visible desde varios puntos del Valle de Toluca. Testigos narraron que escucharon un fuerte estruendo antes de que el lugar comenzara a incendiarse. Las llamas consumieron parte del fuselaje y causaron daños en la estructura de la nave industrial.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil y de la Policía municipal acordonaron el área, extinguieron el fuego y revisaron el sitio para descartar riesgos adicionales.

Además, equipos de emergencia y peritajes tanto estatales como federales se movilizaron al lugar para apoyar en las labores de auxilio e iniciar los trabajos de investigación sobre el incidente.

El choque del jet privado ocurrió entre un campo de futbol y una nave industrial que se localizan en la colonia Reforma, en el municipio de San Mateo Atenco. [Fotografía. Ricardo Guadarrama]

FGR abre carpeta de investigación por el desplome de la aeronave

Horas después del desplome del jet en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación, a través de su delegación en el Estado de México, con el objetivo de esclarecer las causas del siniestro.

La dependencia indicó que envió al lugar del accidente a agentes del Ministerio Público Federal, peritos en aeronáutica y elementos de la Policía Federal Ministerial, con el propósito de colaborar en las indagatorias de la fiscalía mexiquense.

De igual forma, la Agencia Federal de Aviación Civil activó los protocolos de emergencia en cuanto se tuvo conocimiento del accidente aéreo. De acuerdo con esta instancia, la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación será la encargada de establecer las causas técnicas del desplome.

Hasta el momento, una de las hipótesis preliminares apunta a una posible falla de motor. Sin embargo, las autoridades aclararon que no se emitirá ninguna conclusión definitiva hasta que concluyan los peritajes técnicos, los cuales incluirán el análisis de la caja negra de la aeronave y el historial de mantenimiento del jet.

Con información de Ricardo Guadarrama