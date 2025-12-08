(Video) Incendio en Ixtapaluca provoca gran evacuación; más de 200 elementos logran controlar el fuego

Los primeros reportes indicaron que el fuego que se registró en Ixtapaluca inició dentro de la fábrica y avanzó con rapidez debido a la presencia de materiales inflamables. [Fotografía. @RaulGtzNR, @Gposiadeoficial/ red social X]

Un incendio de gran magnitud se registró en la fábrica textil Texnotej, ubicada Ixtapaluca, Estado de México, lo cual provocó el desalojo de personas en viviendas aledañas y en una plaza comercial cercana.

La columna de humo fue visible desde más de 3 kilómetros de distancia y generó alarma entre los habitantes debido a la cercanía con una zona donde operan más de 200 comercios y transitan diariamente cerca de 18 mil personas.

Los primeros reportes indicaron que el fuego inició dentro de la fábrica y avanzó con rapidez debido a la presencia de materiales inflamables. De acuerdo con las autoridades municipales, el incendio se encuentra bajo control.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil del Estado de México, Bomberos de Ixtapaluca y unidades de apoyo de municipios aledaños para impedir que las llamas alcanzaran bodegas cercanas.

A través de redes sociales, las autoridades de Ixtapaluca informaron que en la emergencia participaron aproximadamente 200 elementos de distintas corporaciones.

Bomberos de Valle de Chalco y Chalco, junto con personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, reforzaron el operativo. Hasta el momento, las autoridades indicaron que no se registraron personas lesionadas por el incidente.

¿Qué zonas fueron evacuadas durante el incendio en el centro de Ixtapaluca?

Elementos de Seguridad Pública evacuaron viviendas cercanas y una plaza comercial debido al avance del fuego. La intensidad del incendio obligó a establecer un perímetro de seguridad para proteger a la población.

La circulación vehicular fue cerrada en vialidades como Jesús María, Emiliano Zapata y otras calles alternas del centro de Ixtapaluca.

El bloqueo alcanzó la zona de Los Héroes Ixtapaluca, un fraccionamiento con más de 120 mil habitantes. La interrupción generó caos vial durante varias horas y afectó a miles de automovilistas.

La fábrica se ubica en un punto de alta actividad diaria y el sector textil concentra uno de los mayores índices de incidentes industriales en la entidad, donde uno de cada diez incendios urbanos ocurre en fábricas o talleres, de acuerdo con el Registro Nacional de Bomberos.

El gobierno municipal de Ixtapaluca informó que los equipos de emergencia mantienen las labores de enfriamiento y revisión del inmueble para descartar riesgos adicionales.

Con información de Quadratín