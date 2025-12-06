Explota casa en Lindavista tras maniobras de una pipa de gas Lp; hay dos personas heridas

Una pipa que cargaba un tanque de gas en una casa provocó una explosión afectando a dos casas en Lindavista. (Cuartoscuro).

Los Bomberos de la Ciudad de México informaron que atendieron un incendio en dos viviendas en la colonia Lindavista, de la alcaldía Gustavo A. Madero

Detallaron que el fuego se controló en su totalidad y se atendió a dos personas que fueron afectadas con quemaduras.

También se informó que el incendio se generó después de una explosión en una de las viviendas, ya que una pipa realizaba maniobras.

Después de que el conductor de la pipa de gas abasteció el domicilio al norte de la Ciudad de México, los vecinos escucharon una explosión que cimbró a las viviendas cercanas.

Las autoridades capitalinas indicaron que realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y deslindar o ubicar culpables.

¿Restricciones a pipas de gas afectarán el reparto del combustible?

Luego de que explotara una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, las autoridades capitalinas tomaron medidas para evitar accidentes en el futuro.

En octubre de 2025 se publicaron dos nuevas normas oficiales de emergencia para reforzar la seguridad del transporte y la distribución de gas licuado.

La primera norma establece que las pipas tienen la obligación de presentar anualmente un dictamen de operación y mantenimiento” de las Unidades de Transporte y Distribución, lo que permitirá asegurar su correcto funcionamiento.

Se suma la realización de pruebas e inspecciones periódicas al recipiente de las unidades, tales como inspecciones internas y pruebas hidrostáticas, con el fin de detectar oportunamente grietas, orificios o defectos estructurales que puedan generar fugas o fallas.

En noviembre, algunos gaseros de cuatro entidades de nuestro país, entre ellas CDMX, comenzaron a reportar racionamiento en el suministro.

Pero la principal causa del racionamiento de gas más bien son los retos operativos a los que se enfrenta Pemex.

Sin embargo, Rocío Robles, presidenta de AMEXGAS, comentó que las restricciones a las pipas en la capital del país, también influye.