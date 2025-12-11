Taxi cargado de cuetes estalla en la México-Toluca: Viajaba a la Basílica de Guadalupe; hay 3 heridos

Sobre la carretera México-Toluca, en el municipio de Lerma, en el Valle de Toluca, se registró el estallido de un automóvil con cromática de taxi con placas de circulación A191-JUE, que transportaba peregrinos a la Ciudad de México.

En el vehículo se transportaban gruesas de cohetones que supuestamente fueron manipulados por uno de los pasajeros de la unidad, lo que provocó la explosión que dejó un resultado de dos adultos y una niña de 10 años lesionados por la explosión.

¿Qué provocó la explosión dentro del vehículo en México-Toluca?

Informes policiales indican que, este taxi que llevaba a los cinco peregrinos de las inmediaciones de Lerma hacia la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, transportaba pirotecnia en la cajuela y en el trayecto de la peregrinación uno de sus ocupantes sacaba cohetones para irlos quemando, lo que originó posiblemente un chispazo y la posterior explosión.

En fotografías y videos difundidos en redes sociales, se aprecia como el taxi quedó totalmente calcinado, incluso, el toldo y las portezuelas volaron por los aires debido a la carga de pólvora que transportaba.

Se agrega en el informe que, afortunadamente, una vez que los ocupantes del taxi vieron que los cohetones comenzaron a quemarse, salieron a tiempo para salvar sus vidas, aunque con lesiones de consideración.

¿A qué hospitales fueron trasladados los heridos?

De acuerdo a la Cruz Roja Mexicana en su delegación Toluca, paramédicos arribaron a las inmediaciones de Plazas Outlet para atender y trasladar a una persona adulta a uno de los hospitales de esta benemérita institución.

Mientras que, un menor fue llevado en helicóptero del gobierno del Estado de México a un hospital de alta especialidad y un herido más fue atendido y llevado a un hospital por parte de paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM).

La zona de la carretera México-Toluca, a la altura del municipio de Lerma, quedó bajo resguardo de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN), al ser de su competencia federal este tipo de sucesos en el que se presume el traslado de pólvora.

En tanto, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudió al punto del siniestro para que el Ministerio Público diera fe del suceso e iniciar con las investigaciones que determinarán las causas reales del estallido de este taxi.