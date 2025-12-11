Peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe: ¿Cuáles son las calles y estaciones del Metrobús cerradas?

Cientos de peregrinos recorren a pie la carretera hacia Paso de Cortés con destino a la Basílica en la CDMX, para festejar a la Virgen de Guadalupe en su día.

Los peregrinos se acercan a La Villa para festejar el 12 de diciembre frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realiza un operativo especial para cuidar a los visitantes.

Desde la mañana de este jueves 11 de diciembre comenzaron los cortes a la circulación en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Actualmente, está cerrado el bloque izquierdo de Calzada de Guadalupe a la altura de Eje 2 Norte. La alternativa vial es Avenida Insurgentes, Eje 1 y 2 Oriente y Ferrocarril Hidalgo.

La circulación está cerrada en ambos sentidos de Calzada de Guadalupe a la altura de Eje 4 norte.

¿Cuáles son las estaciones del Metrobús cerradas hoy 11 de diciembre?

El arribo de peregrinos ocasiona también afectaciones a las Líneas 6 y 7 del Metrobús que desde este jueves realizó modificaciones en su servicio.

De acuerdo con sus redes sociales, estos son los cambios desde este jueves 11 y viernes 12 de diciembre:

La Línea 6 ofrece servicio de El Rosario a Deportivo 18 de marzo y de Martín Carrera a Villa de Aragón, por lo que las estaciones cerradas son:

La Villa.

De los Misterios.

Hospital Infantil.

Gustavo A. Madero.

Mientras que la Línea 7 del Metrobús tiene abierta la circulación de Avenida Talismán a Campo Marte, por lo que las estaciones sin servicio son:

Indios Verdes.

Hospital Infantil.

De los Misterios.

Gustavo A. Madero.

Garrido.

Dichas modificaciones serán desde este jueves a las 18:00 horas del viernes 12 de diciembre, además, no se descarta que se amplíe la suspensión del servicio.

En tanto, el Metro CDMX informó que se mantiene abierta la estación La Villa/ Basílica de la Línea 6 para los visitantes que llegarán al recinto mariano.

CDMX espera a 13 millones de personas por festejos de la Virgen de Guadalupe

El Gobierno de la Ciudad de México espera a 13 millones de personas que visitarán la Basílica de la Virgen Guadalupe por la festividad del próximo viernes y para velar la seguridad de los peregrinos, que se espera lleguen estos días, se desplegará a más de 100 mil servidores públicos, informó este martes la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada.

El año pasado, el Gobierno capitalino registró una asistencia de 12.3 millones de peregrinos entre el 6 y el 12 de diciembre.

En un comunicado, el Gobierno de Ciudad de México dio cuenta del ‘Operativo Basílica’, integrado por unos 105 mil servidores públicos que “resguardarán la integridad” de todos los peregrinos durante el Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra cada 12 de diciembre.

El operativo de seguridad inició el pasado 5 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 14 de diciembre, periodo en el que se calcula que llegarán a la ciudad unos 13 millones de fieles para honrar a la Virgen de Guadalupe.

Además, según explicó Brugada, el Sistema de Transporte Colectivo Metro incrementará su número de agentes en las tres principales estaciones del recinto de la Basílica, donde habrá una “amplia red” de brigadistas de Protección Civil, miembros de la Secretaría de Salud federal y tres helipuertos, para la atención “urgente e inmediata”.

*Con información de EFE