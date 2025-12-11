¿Vas a la Basílica de Guadalupe? Líneas 1 y B del Metro CDMX registran retrasos de más de 10 minutos

Desde este jueves, comienzan a llegar peregrinos a la Basílica de Guadalupe a través del Metro CDMX.

¿Vas a la Basílica de Guadalupe? Desde este jueves 11 de diciembre, miles de peregrinos van a ver a la Virgen de Guadalupe, por lo que una de las formas más fáciles de llegar es en el Metro CDMX.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la estación La Villa/Basílica opera con normalidad en un horario de 5:00 a 00:00 horas.

La Línea 6 operará con un mayor número de trenes, así como mayor personal de seguridad para orientar a los usuarios.

Al respecto, el Metro CDMX detalló que la afluencia en dicha Línea es alta con tiempos de espera de 5 minutos.

Línea B del Metro CDMX opera con retrasos

A través de redes sociales, los usuarios aseguraron que la Línea B del Metro CDMX opera con retrasos debido a que los trenes tarda en llegar a las estaciones.

Los pasajeros incluso compartieron imágenes de los andenes que comienzan a llenarse en las estaciones.

“Llevamos detenidos en Múzquiz línea B, ya pasan de los 5 min, nos avisas que sucede por qué es que el tren no avanza?”, cuestionó una persona.

De acuerdo con los pasajeros, el problema ocurre, sobre todo, con dirección a Buenavista, con trenes que se detienen en las estaciones hasta por 10 minutos.

Sin embargo, el Metro CDMX no detalló de algún problema en la Línea B y solo aseguró que se agilizará la salida de los trenes en los siguientes minutos.

¿Por qué hay retrasos en la Línea 1 del Metro CDMX?

Los usuarios también se quejan de retrasos de más de 5 minutos en la Línea 1 del Metro.

“La línea 1 va súper retrasada. Más de 8 minutos detenidos”, dijo una persona.

Además, la principal molestia es que a pesar de su reapertura a mediados de noviembre y nuevas instalaciones, todavía hay fallas considerables en el servicio.

“La línea 1 según la arreglaron y como siempre deficientes”, expresó un usuario.

“Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 1, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del Sistema”, explicó el Sistema de Transporte Colectivo.

Otras Líneas del Metro CDMX con retrasos este jueves son la 3 y 8, donde los usuarios se quejan por los tiempos de espera.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, las Líneas con alta afluencia son la 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera son de 5 a 6 minutos.