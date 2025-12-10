‘¿Qué pasa?’: Usuarios de la Línea 3, 8, 12 y B del Metro reportaron retrasos de hasta 20 minutos

Usuarios reportan retrasos de hasta 15 minutos en las Líneas 1, 3, 8, 12, A y B del Metro este 10 de diciembre. (@Pozolitos_8/X)

El Metro se ‘congeló’ por los fríos de diciembre. Usuarios de varias rutas para llegar a la Ciudad de México se quejaron por el complicado avance y los múltiples retrasos.

Luego que inició el servicio e incremento la afluencia en las estaciones del Metro, poco después de las 5:00 horas, los usuarios se quejaron por los retrasos en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

Algunos de los comentarios aseguraron que en la terminal de Indios Verdes había un tren, pero no había iniciado su trayecto hacia el sur de la capital.

Ante la falta de trenes que saliera desde las terminales, usuarios apuntaron que en estaciones como 18 de Marzo e Hidalgo había una alta afluencia, pese a ser los primeros minutos de servicio del principal método de transporte en la CDMX.

Ante la falta de que el Metro proporcionara información y una explicación sobre que ocurría en la Línea 3, usuarios especularon que los operadores “desayunaban” y por ello el servicio estaba retrasado.

“Línea 3, Indios Verdes terminal, andenes llenos, tren lleno y no sale porque los operadores están desayunando, hay cuando gusten trabajar”; “Sin trenes en la Línea 3, ambas direcciones”; “Buen día, ¿Por qué no hay trenes en Hidalgo Línea 3? Sí es bien temprano”, fueron algunos de los comentarios.

Supuestamente, el tiempo de espera para abordar a un tren era de al menos 15 minutos y alcanzó hasta los 20.

Fue hasta las 6:30, poco más de una hora después de iniciado el servicio, que el Metro informó que se realizó la “revisión de un tren”, esto pudo haber ocasionado los retrasos, pero no ofreció mayores detalles sobre lo que ocurría.

“Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren”, respondió a los usuarios inconformes.

¿Qué ocurre en las Líneas 1, 8, 12, A y B del Metro de CDMX hoy?

Sin embargo, la Línea 3 no fue la única que presentó complicaciones. A la par, usuarios acusaron un mal servicio en las Líneas B, 8, 1 y A del Metro.

La principal molestia de los usuarios fue la falta de trenes y el tiempo de espera para iniciar su viaje. En el caso de la Línea A, que va Pantitlán a La Paz, aseguraron que llevaban de espera hasta 10 minutos.

En tanto, los usuarios de la Línea B acusaron que los trenes realizaban paradas constantes y se detenía varios minutos cuando llegaba a la estación.

En tanto, para la Línea 1 del Metro el tiempo de espera supuestamente superaba los 10 minutos y acusaron las constantes paradas.

A las 7:00 horas, la afluencia era alta en todas las líneas y el tiempo de espera en promedio era de 5 minutos.