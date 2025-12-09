CDMX emite Bono Verde: ¿Cuántos millones de pesos serán destinados para las líneas de Cablebús 5 y 6?

¿Una millonada? El Gobierno de la Ciudad de México emitió este martes 9 de diciembre el Bono Verde 2025, instrumento financiero más grande en la historia de la capital, por un total de 3 mil millones de pesos, recursos que serán destinados a la construcción de las nuevas Líneas 5 y 6 del Cablebús.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, aseguró que este resultado refleja la confianza del mercado en la estabilidad financiera de la Ciudad de México y en la transparencia del uso de los recursos públicos.

Brugada detalló que los fondos se aplicarán directamente a los dos proyectos de movilidad sustentable más relevantes de su administración que son:

Cablebús Línea 5 , que beneficiará a habitantes de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras .

, que beneficiará a habitantes de . Cablebús Línea 6, que atenderá la movilidad en el sur de la ciudad, en las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac.

La mandataria destacó que estas obras impulsarán un modelo de movilidad más limpio, accesible y orientado a conectar zonas históricamente alejadas, con impactos directos en inclusión social y calidad de vida.

También recordó que en 2016 la CDMX fue la primera ciudad latinoamericana que construyó el Bono Verde y a nueve años se presenta en el mercado de valores una nueva visión, alineado al 100 por ciento a la taxonomía sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que apoyó y autorizó la operación.

CDMX alcanza 23 mil mdd en inversión extranjera en tercer trimestre de 2025

Durante el anuncio, Clara Brugada informó que la ciudad alcanzó 23 mil millones de dólares en inversión extranjera directa al tercer trimestre de 2025, equivalente al 56 por ciento del total nacional.

Además, Brugada proyectó que en 2026 la inversión pública local crecerá 31 por ciento respecto a 2025, en línea con su política de sostenibilidad ambiental, que este año destinó más de 12 mil millones de pesos.

Mientras que el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, aseguró que el bono obtuvo calificación AAA de las principales agencias, reforzando el perfil de deuda local y consolidando unas finanzas públicas “sanas, sustentables y sostenibles”.