Caravana de Combis Navideñas: Esta es la ruta en la CDMX y el horario del evento

Esto sabemos sobre la próxima Caravana de Combis Navideñas en la CDMX.

En diciembre hay muchas tradiciones y eventos especiales, organizados por familias y grupos diversos que despiden el año con villancicos, adornos navideños y más. Uno de esos eventos próximos es la Caravana de Combis Navideñas.

El grupo Combi Amigos CDMX / EDO, MEX anunció su caravana navideña de 2025, que se llevará a cabo este fin de semana en la Ciudad de México.

Los ‘combiamigos’ también se reunieron recientemente durante los festejos de Día de Muertos, cuando adornaron sus vehículos con flores de cempasúchil.

El grupo de Combi amigos cumplió cuatro años este 2025, según cuentan en un breve video en sus redes sociales.

¿Cuándo se llevará a cabo la Caravana de Combis Navideñas 2025?

Este evento especial, donde podrás ver vehículos adornados con luces, piñatas y otros motivos navideños, se festejará el domingo 7 de diciembre en el Ángel de la Independencia. La cita es a las 18:00 horas.

La caravana avanzará en la avenida Paseo de la Reforma hacia el Monumento a la Revolución, por si quieres acudir a la zona a ver estas combis adornadas y con luces tintineantes.

Caravana Navideña Combis: Así lucen. (Cuartoscuro)

¿Qué eventos navideños hay en CDMX en 2025?

En esta época de posadas navideñas y reuniones familiares, en la Ciudad de México y zonas cercanas hay varios eventos para este diciembre.

Este fin de semana se lleva a cabo el Tianguis del Pulque Navideño 2025, donde habrá pulques y curados festivos para probar y comprar; habrá un ambiente navideño con música en vivo, podrás tomarte una foto con Santa Claus y más. El evento es este 6 y 7 de diciembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tlatelolco.

Y para las personas corredoras, viene también el Santa Run 2025 que se llevará a cabo en Parque La Mexicana, en Santa Fe, el domingo 14 de diciembre.

Y si buscas una experiencia única, otra opción es el evento de Navidad Medieval Encantada Yule.

Se trata de un evento único, apto para familias y parejas, en el Exconvento del Desierto de los Leones, en la alcaldía Cuajimalpa de la CDMX.

La cita es el 14 de diciembre, desde las 10:30 horas, con un costo de 250 pesos en taquilla el día del evento.