¡En sus marcas, listos, ‘corre Burro’!: Así puedes participar en la ‘Shrek Run 2026′ de la CDMX

El kit de la carrera incluye una sudadera de Shrek conmemorativa, morral, vaso para café y una medalla de finalista. (Especial).

¿Fan de correr y de la película de Shrek? Te tenemos buenas noticias para la comunidad runner y es que para el próximo año se está organizando la carrera Shrek Run 2026 en la Ciudad de México.

En el sitio web de Asdeporte se indican los detalles del evento y si quieres participar, debes tomar nota de los requisitos, el costo, así como del día que correrás a lado del tan famoso ogro y su amigo burro.

¿Cuándo y dónde es la Shrek Run 2026?

Prepara tus mejores tenis para correr sobre Paseo de la Reforma en la Sherk Run 2026: la cita para las y los maratonistas en la Ciudad de México es el domingo 18 de enero del 2026. Hay dos categorías: carrera de 5 y de 15 kilómetros.

La salida será a las 6:30 de la mañana y los tiempos máximos de competencia serán 2 horas y 15 minutos y 45 minutos, respectivamente.

La ceremonia de premiación será a las 8:30 de la mañana y los resultados serán de acuerdo a los tiempos de cada persona que participe.

Los tres premios serán para las ramas femenil y varonil, en las distancias de 5 y 15 kilómetros. Pero tranquilo, si no eres de los primeros en llegar o es la primera vez que correrás una carrera, también te darán medalla de premiación, siempre y cuando termines todo el recorrido.

Pueden participar personas mayores de 15 años en los 15 kilómetros y mayores de 12 años en el caso de la de 5 kilómetros. Los menores de edad deben acudir acompañados de padres o tutores.

Si ganas algún trofeo y no estás presente en el momento de la premiación, deberás comunicarte con Atención al Atleta para que te indiquen cuándo y cómo recoger tu trofeo en las oficinas de AsDeporte. Debe ser antes de los 15 días.

¿Cuándo y dónde inscribirse a Run Sherk 2026?

Puedes inscribirte a la Run Sherk 2026 en alguna tienda Innovasport de la CDMX o en comercios de conveniencia. En este caso, deberás realizar tu pre-registro en el botón de INSCRIBIRME y tendrás 48 horas para realizar el pago antes de que se cancele.

Los costos de inscripción son los siguientes:

Hasta el 30 de noviembre del 2026, 950 pesos.

A partir del 1 de diciembre del 2026 y hasta el 16 de enero del 2026, mil 100 pesos.

A partir del 16 de enero, mil 200 pesos.

Para recoger tu kit de participación en la Run Shrek 2026 deberás llevar identificación oficial vigente con fotografía y hacer el CHECK-IN desde la APP Asdeporte de modo que recoger tu paquete sea muy fácil y rápido. Solo el competidor podrá hacer el trámite.

Recibirás una sudadera de Shrek conmemorativa, morral, vaso para café, medalla de finalista, número de corredor con chip incluido, abastecimientos en ruta y meta y certificado oficial de tiempo.

La entrega del kit se hará el sábado 17 de enero de 10:00 a 17:00 horas. El lugar está por confirmarse.