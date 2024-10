Alfonso Obregón, voz de Shrek, tomará acciones legales contra quienes lo acusaron de abuso

Alfonso Obregón, actor mexicano de doblaje, fue detenido el pasado 10 de agosto por la acusación de una mujer por presunto abuso sexual, hechos ocurridos en 2022, de acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, pero ahora, tras ser puesto en libertad, la voz de Shrek en español emprenderá acciones legales contra la parte acusatoria.

El también profesor fue vinculado a proceso, pero finalmente salió el 26 de agosto por falta de pruebas en su contra, él estaba recluido en el Centro de prevención varonil Norte, en la capital mexicana.

“Hola a todos y todas, soy Alfonso Obregón, este video es para decirles que estoy bien, en casa con mis seres queridos, gracias, amigos y amigas, compañeros de trabajo que estuvieron ahí, a todos los preocupados, estoy bien, sano y salvo, les deseo lo mejor”, compartió el profesor de locución el mismo día de su libertad.

Alfonso Obregón publicó en su FB este video.

Les envía un saludo a todos los que lo apoyaron confirmando él mismo que ya está en libertad. pic.twitter.com/VDNefIBwpQ — Jeffar 🔥 Destripando la FAMA (@JeffarVlogs) August 26, 2024

¿Qué dijo Alfonso Obregón de quienes lo acusan por acoso?

Alfonso Obregón reveló detalles acerca de las acusaciones en su contra y mencionó a la actriz de doblaje Katy Zavala quien lo señaló por abuso sexual.

Sin embargo, al no confirmarse su culpabilidad en el delito, el famoso que presta su voz a Shrek, dijo que procederá con una demanda por daño moral contra su persona.

“Hizo pública información alterada, además de no tener consentimiento para hacer pública mi imagen en su cuenta de TikTok y cayó en desacato judicial porque tengo resolución a mi favor (...) He sido víctima de extorsiones y amenazas de su progenitor, quien actúa como su representante legal, me piden que acceda a sus exigencias”; declaró en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Estas ‘exigencias’, de acuerdo con Alfonso Obregón, están relacionadas con el ámbito laboral y el empleo de Katy, pero el actor de doblaje aseguró que no accedió.

Alfonso Obregón quedó en libertad después de ser vinculado en proceso. (Foto: instagram @obregoninclan)

¿Quién es Alfonso Obregón?

Alfonso Obregón es un actor de doblaje, nació en 1960 e inicio su carrera profesional en la serie de televisión Buscando novia a papá, estrenada en 1969.

“Yo pasé las pruebas, pero decían que yo no podía hacer una voz para una película o proyecto”, dijo en una entrevista para el canal de YouTube La Lata, donde el titular es Alex Montiel, más conocido por su personaje Escorpión Dorado.

Desde ese momento prestó su voz a distintos personajes, siendo los siguientes los más destacados.