Hospitalizaron de emergencia a Rubén Cerda, actor de ‘Cero en conducta’: ¿Qué le pasó?

Rubén Cerda es un actor de telenovelas y de doblaje, conocido por interpretar a ‘Gordonio’ en el programa Cero en Conducta, fue hospitalizado de emergencia tras presentar un fuerte dolor.

¿Por qué fue hospitalizado Rubén Cerda?

El famoso que prestó su voz a personajes animados como Barney y Mickey Mouse (de Disney) informó que recientemente tuvo un dolor agudo en el abdomen y por ello visitó el hospital donde lo operaron.

“Estoy tranquilo, antier en la tarde noche me empecé a sentir muy mal, un dolor abdominal muy fuerte e ingresé al hospital en la madrugada de ayer, me intervinieron quirúrgicamente por un problema intestinal, afortunadamente no pasó a mayores”, dijo en entrevista con Venga la alegría este viernes.

Rubén Cerda participó en obras de teatro como Santa Claus. (Foto: Cuartoscuro). (Edgar Negrete Lira)

Agregó que tuvieron que manipular sus órganos para revisar el intestino y descartar una oclusión.

“No hubo necesidad de cortar la parte del intestino que estaba bloqueada, recuperó su color y todo, como manipularon mucho mis órganos estoy adolorido del abdomen. Ya en pronta recuperación, me siento un poco mejor y a echarle ganas”, compartió Rubén Cerda en la misma entrevista.

De acuerdo con él, el problema de salud le impidió asistir al estreno de La Academia, concurso del matutino, donde iba a participar.

“Estoy triste por no estar con ustedes, me hubiera encantado, estaba muy emocionado de participar en el programa, en un tiempo próximo estaré con ustedes y con el público”, compartió el famoso.

El actor Rubén Cerda tiene 63 años y en 2006 se sometió a una cirugía de bypass gástrico. (Foto: Cuartoscuro).

¿Quién es Rubén Cerda, actor que fue internado?

Rubén Cerda nació en 1961 en la Ciudad de México. Además de ser actor, también se dedica al doblaje.

Aparte de sus trabajos en películas animadas, participó en diferentes obras de teatro.

De acuerdo con información publicada en IMDB, el inicio de su trayectoria artística fue en Las travesuras de Verónica en 1995.

Mickey Mouse prestó su voz a Mickey Mouss. (Foto: Especial)

Entre sus personajes, películas y programas más destacadas está.

Barney, el dinosaurio.

Mickey Mouse.

Bichos, una aventura en miniatura.

Horton y el mundo de los quién.

Las locuras del emperador.

Coraline y la puerta secreta.

Oggie Boogie Rubén Cerda prestó su voz al Oggie Boogie. (Foto: IMDB) (Ricardo Díaz)

El extraño mundo de Jack.

Alvin y las Ardillas.

Cero en conducta.

Príncipe de Egipto.

De pocas, pocas pulgas.

Derbez en cuando , con Eugenio Derbez.

, con Eugenio Derbez. Alegrijes y Rebujos .

Lola, Érase una vez.

Mujer casos de la vida real , con Silvia Pinal.

, con Silvia Pinal. Como dice el dicho.

En 2006 pesaba casi 200 kilos, Rubén Cerda decidió someterse a una cirugía de bypass gástrico y logró perder 120 kilos.

Rubén Cerda trabajó con Eugenio Derbez y Silvia Pinal. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué es la oclusión intestinal?

De acuerdo con la página de Mayo Clinic, la oclusión intestinal, padecimiento de Cerda se debe a un bloqueo en el intestino que no permite el paso de la comida ni líquido a través del órgano.

Los síntomas son.

Dolor abdominal agudo.

Pérdida del apetito.

Estreñimiento.

Náuseas y vómitos.

Incapacidad de evacuar.

Inflamación en la zona abdominal.