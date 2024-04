Toñita, de La Academia, es hospitalizada: ¿Qué le pasó a la cantante y aspirante a diputada?

La cantante Toñita se encuentra hospitalizada después de sufrir una fuerte lesión en el reality show Survivor México.

La también actriz compartió un video en redes sociales, donde se encuentra llorando, mientras explica cuál es su estado de salud.

¿Qué le pasó a Toñita, participante de Survivor México?

Toñita relató que podría ser intervenida quirúrgicamente el próximo sábado, después de sufrir un accidente en el reality show, por lo que tuvo que ser intervenida de emergencia.

La exparticipante de La Academia contó que tendrán que retirarle una hernia y tiene diversos desgarres en los músculos isquiotibiales de su pierna derecha.

“No tengo buenas noticias, pero tengo que documentar esto para que sepan qué es lo que está sucediendo… Todavía falta ver si me van a hacer cirugía y también tengo hernia en mis cervicales. Entonces, se los quería comentar porque no me estoy haciendo. El dolor que he sentido en estos días ha sido horrible, han sido muy fuertes”, relató la cantante.

Toñita ingresó al hospital el pasado martes y reveló que si todo sale bien, sería operada el próximo sábado 20 de abril, para regresar a sus actividades laborales, ahora que se postuló a una diputación federal.

La actriz recalcó que la producción de Survivor México pagará todo el tratamiento.

La actriz y cantante compartió información sobre su estado de salud. (Foto: Instagram tonitamusic)

Toñita se postula a la política

A pesar de estar hospitalizada, la cantante usó sus redes sociales para compartir su candidatura por una diputación federal por el distrito 11 de Ecatepec con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las próximas elecciones de 2024.

Fue también a través de redes sociales que Toñita compartió su próxima candidatura.

“Hola, soy Antonia Salazar y Toñita para todos ustedes. Soy candidata a diputada federal por el Distrito XI de Ecatepec. Sí, soy nueva en la política, pero no significa que no esté enterada de toda la problemática que existe y que tenemos. ¡Ojo con eso!”, declaró la cantante a través de un video.

Propuestas políticas de Toñita

Entre las propuestas de Toñita para la diputación de Ecatepec, se encuentran las siguientes: