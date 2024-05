Enrique Guzmán habla de su relación con Silvia Pinal: ‘Los hijos son un logro mío, ella no quería’

“Ahora ya no soy malo, fui malo”: A sus 81 años, el cantante Enrique Guzmán rememora cómo fue su relación con Silvia Pinal, la ‘Última Diva del Cine Mexicano’ de 93, con quien comparte dos hijos: Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán.

Silvia Pinal tuvo dos hijos más con otras parejas: la mayor nació en 1949, es Sylvia Banquells Pinal (conocida artísticamente como Pasquel), a quien tuvo con el actor y director de teatro Rafael Banquells; así como a Viridiana Alatriste Pinal, de su relación con el productor Gustavo Alatriste, ella nació en 1963 y murió a los 19 años en un accidente.

¿Por qué terminaron Silvia Pinal y Enrique Guzmán?

La protagonista de Viridiana (1961) se casó en 1967 con Guzmán y se divorció en 1976, en esa separación hubo señalamientos sobre violencia, celos e infidelidades, lo cual incluso se aborda en su libro biográfico Esta Soy Yo: Silvia Pinal, la cual se convirtió en la bioserie Silvia Pinal, frente a ti, la cual el músico asegura que nunca va a ver, “ni me interesa, mejor así que queden las cosas”.

“Yo me separé de ella hace casi 60 años”, dijo Guzmán, cantante de temas como ‘La Plaga’ en una entrevista con Matilde Obregón, publicada en YouTube el pasado 9 de mayo, “no me portaba bien, yo tuve la culpa siempre, yo siempre”.

Silvia Pinal tuvo en total cuatro hijos, de los cuales le sobreviven tres. (Cuartoscuro / Especial)

“Los hijos son un logro mío, Silvia no quería tener a Alejandra ni a Luis Enrique”, el compositor agregó que se casaron por el embarazo de su hija, quien nació en 1968: “Ella estaba esperando a Alejandra, no quería tenerla y le dije ‘me caso contigo con esa condición y además quiero al hombrecito’”.

A inicios de abril, el cantante fue a la casa de Silvia Pinal, donde se celebró la boda de su nieta Giordana con Justin Engel y comentó a Matilde Obregón que ese día se acercó a saludar a su ‘ex’ con su actual pareja.

“Me dice Silvia: ‘¡cómo te pareces a Enrique Guzmán! Hace mucho que no venías por aquí”; A lo cual él contestó: “pues no, desde la última vez que me corriste de aquí”. Según el intérprete de ‘Payasito’, la reunión fue cordial y algo tensa, pero incluso le cantó a su nieta.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán tuvieron un programa juntos. (Foto: Instagram / @silvia.pinal.h).

y los de ella a mi!!!! a poco creen que se quedó tan tranquila ja ja ja Dos pistoleros del ministro de gobernación, enviados por Mario Moya Palencia se encargaron de pasearme por la ciudad, no para acariciarme precisamente! — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) May 23, 2018

La serie de Silvia Pinal, producida por Carla Estrada, renovó la tensión a la expareja en 2018 debido a los maltratos que se comentaron en la relación:

“¿Y los de ella a mí!? A poco creen que se quedó tan tranquila ja ja ja. Dos pistoleros del ministro de gobernación... se encargaron de pasearme por la ciudad, no para acariciarme precisamente”, escribió Guzmán en X.

En una serie de mensajes que siguieron, Guzmán agregó: “¿Que en México no se pueden llevar a tus hijos durante la separación? Jajaja, ¡los míos fueron hasta Italia!... Una sola vez le falté al respeto a la Sra. y, ¿saben qué?, se lo mereció. ¡Yo no le he faltado el respeto a ninguna señora ¡JAMAS!, menos esa noche a la Sra. Seguramente se me hará fama de ‘golpeador’, después de 50 años lo tendré que aceptar”.