¿A qué se dedica José Manuel Mijares, el otro hijo de Lucero?

Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados por 14 años, y fruto de su matrimonio tuvieron dos hijos: Lucerito, quien se volvió tendencia en redes sociales por los comentarios y “chistes” de Eduardo Videgaray, ‘La Estaca’ y Sofía Rivera por su apariencia física. Pero la pareja tuvo otro hijo llamado José Manuel Mijares, quien decidió mantenerse lejos de la vida pública.

El primogénito, llamado igual que su padre, nació el 12 de noviembre de 2001, actualmente tiene 22 años. Se desconocen muchos detalles de la vida privada del joven porque no cuenta con redes sociales oficiales. Suele estar con sus papás en eventos, pero se mantiene alejado de la prensa.

¿Qué estudia José Manuel Mijares, hermano de Lucerito?

Fue Lucerito Mijares quien compartió en un breve encuentro con los medios de comunicación más información sobre la educación de su hermano.

Reveló que se encontraba estudiando producción musical en una escuela de música en Boston, Massachussets, Estados Unidos.

José Manuel y Lucerito Mijares interpretaron una canción para su mamá Lucero para el 10 de mayo. (Foto: Captura Instagram @luisaguzmanquin)

¿A qué se dedica José Manuel, hijo de Lucero?

José Manuel, al igual que sus papás y hermana, se dedica a la música, pero de forma más discreta. Aunque en ocasiones participó en presentaciones de Mijares y de Lucero, como en la versión de la canción ‘El Privilegio de Amar’ donde tocó la guitarra.

También interpretó una canción a lado de Lucerito donde cantó y nuevamente tocó la guitarra, pero se le ha visto también detrás de una batería.

Lucero habló sobre su hijo José Manuel Mijares: ¿Qué dijo?

En 2022 Lucero Hogaza fue entrevistada por Alberto Peláez donde habló sobre lo que pensó y sintió al momento de que nacieran sus dos hijos: José Manuel y Lucerito Mijares.

“Cuando tuve a mis hijos fueron los momentos más felices e intensos de mi vida. Tal vez no lo he contado tanto, mis hijos no fueron parto natural, mis dos hijos fueron cesárea, pero estaba yo despierta. No estaba yo dormida, lógicamente, con una anestesia local que me permitía no sufrir”, mencionó la también cantante para el podcast En la cama con.

Agregó que recuerda el momento en que tuvo en sus brazos a José Manuel por primera vez:

“Una intensidad y unos momentos. Ver a tu hijo (…) que te llora y que le abrazas y deja de llorar, yo creo que ese ha sido los momentos más felices e intensos de mi vida”.