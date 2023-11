De abuso a violencia: Enrique Guzmán y las acusaciones por las que ha sido señalado

El cantante Enrique Guzmán se encuentra en medio de la polémica al ser acusado de abusar sexualmente de una menor de edad, lo que se suma a las declaraciones que en el pasado han hecho familiares como su nieta Frida Sofía o su exnuera Mayela Laguna.

El intérprete de canciones como ‘El rock de la cárcel’ también ha sido señalado por integrantes del medio artístico como productores de sus conciertos, que lo han tachado de ser una persona violenta. Esta es una cronología.

Enrique Guzmán fue cuestionado por las acusaciones de abuso sexual. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Exmánager de Silvia Pasquel señala de abuso a Enrique Guzmán

Emilio Morales, el exmánager de Sylvia Pasquel, afirmó que vio un video en donde el cantante abusa sexualmente de una menor. Guzmán dijo que eso no era verdad, pero recientemente fue cuestionado durante una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional para promocionar el concierto ‘La caravana del Rock & Roll’, junto a Angélica María y César Costa.

Algo molesto, le preguntó a la reportera si ella había visto el material fotográfico y refirió que él no antes de soltar una polémica frase: “Y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, por lo que fue criticado.

Anteriormente, ya había reaccionado vía Sale el Sol. “No sé, no he visto nada, ¿qué tengo costumbre yo de violar señoritas o niñas?”.

Frida Sofía y su denuncia pública vs. Enrique Guzmán

La hija de Alejandra Guzmán reveló en 2021 que Guzmán la tocó durante su infancia. En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, aseguró que “me manoseó” desde que tenía 5 años. “Fue un hombre muy asqueroso... Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, apuntó.

En consecuencia, Enrique respondió desde sus redes sociales y cuestionó su inestabilidad a mental, además que aseguró ser “un caballero” y expresó que su nieta necesitaba ayuda psiquiátrica.

En un posterior encuentro con los medios, la desconoció tras afirmar que no quería volverla a ver. “No sé quién es Frida Sofía”, argumentó después de decir que era su palabra contra la suya al negar los hechos.

Como prueba, Frida Sofía publicó una fotografía cuando era niña en su Instagram en abril de 2021, en donde se le puede ver con un gesto de desagrado mirando a su abuelo, quien le sonreía. “Una foto dice más que 1000 palabras”, escribió entonces.

Aunque la joven lo denunció en México por los delitos de abuso sexual, pornografía infantil y corrupción de menores, no siguió con el proceso. Sin embargo, manifestó sentir asco por su incongruencia y lo calificó de pedófilo, además de “narcisista, psicópata y que no tiene empatía”.

También lo señaló por el supuesto asesinato de un hombre. “¿Por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero?”, indicó en 2022.

Frida Sofía Frida Sofía aseguró que Enrique Guzmán la tocaba cuando era niña. (Cuartoscuro)

Mayela Laguna dice que Guzmán es un hombre violento

Luego de que Guzmán afirmara que su exnuera Mayela Laguna estaba escondida junto a su hijo Apolo tras la prueba de ADN realizada por Luis Enrique Guzmán, ella reaccionó al rechazar un interés en los bienes de la familia Pinal, como él había dicho al referirse a ella como “pin... vieja”.

“Intimo al señor a que se conduzca con honestidad a lo que declara, de lo contrario, me veré en la necesidad de acudir a instancias legales por sus declaraciones misóginas y difamatorias”, dijo en un comunicado.

En entrevistas afirmó que nunca la quiso o trato bien y argumentó que era un hombre violento y una “persona muy mala” porque no se sabía cómo iba a reaccionar, razón por la que confesó tenerle miedo al hacerlo responsable si algo le pasara.

“Tiene contactos, tiene poder, es gente que compra gente, es gente que hace lo que se les hincha la gana con tal de tener la razón”, manifestó en La Mesa Caliente.

Mayela Laguna calificó a Enrique Guzmán de violento y misógino. (Foto: Instagram @luisenriquegp)

Productor de conciertos tacha de problemático a Enrique Guzmán

En un principio, Guzmán aseveró que el productor Enrique Gou le había robado 700 mil pesos de un show, pero el mismo Gou lo contradijo al ‘ventilar’ sus problemas con la adicción al alcohol al negar que alguna vez le haya pagado esa cantidad.

Entre los argumentos por los que dijo que no planea volver a trabajar con él, mencionó una fecha en la Arena CDMX en la que bebió de más.

“Ya todo mundo me había dicho como era Guzmán, muy agresivo, que se le pasaban la copas, que cuando tomaba era insoportable”, expresó en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

Sus últimas declaraciones -ocurridas este 14 de noviembre-, causaron indignación en redes sociales e incluso se notó la reacción de sus acompañantes en el recinto ubicado en Paseo de la Reforma.

Angélica María mostró su descontento al hacer movimientos de negación con la cabeza ante sus palabras, aunque optó por sobarle la espalda al levantarse de su asiento.

Mientras tanto, los organizadores recordaron que el acuerdo fue hacer preguntas sobre el show y aseguraron que fue una “falta de respeto” cambiar el tema. Después, el exesposo de Silvia Pinal abandonó el encuentro junto a la cantante.