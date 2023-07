Mayela Laguna admite tenerle miedo a Enrique Guzmán: ‘Es una persona muy mala’

Desde que Luis Enrique Guzmán dio a conocer que se practicó una prueba de ADN con su hijo y resultaron no compatibles, su expareja Mayela Laguna ha realizado una serie de declaraciones asegurando que su hijo de 4 años sí es nieto de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

Recientemente se reveló un video grabado por un paparazzi en el que la mujer sale hablando de distintos temas, entre ellos los motivos que la llevan a sentir miedo por su exsuegro.

Al respecto, Laguna no solo aceptó que Enrique Guzmán le provoca esta sensación, sino que lo hizo responsable en caso de que le ocurriera algo.

“Él en realidad nunca me quiso, creo, nunca me trató bien. Bueno, pues si de su propio hijo se refiere como se refiere. He escuchado muchas cosas, he visto muchas cosas y por eso tengo miedo (…) Pues sí (responsabilizaría a Guzmán), o sea ojalá que nada me pase porque ahorita ya tan como está mediático todo el rollo ya me puede pasar cualquier cosa, pero si me llega a pasar algo sí (responsabilizo) a Enrique Guzmán”, dijo a De Primera Mano.

Mayela Laguna considera mala persona a Enrique Guzmán. (Foto: Instagram / @luisenriquegp / @eguzmanoficial)

“Yo creo que el señor ha de estar enojado de todo lo que he dicho, entonces pues puede pasar cualquier cosa, desde mentarme la madre hasta decir que estoy escondida cuando no lo estoy, lo que sea”, explicó Laguna.

Mayela Laguna reitera el miedo que le tiene a Enrique Guzmán

En otra entrevista, ahora para el programa La Mesa Caliente, la exnuera de Alejandra Guzmán reiteró que sí le tenía miedo a Enrique Guzmán, y compartió los motivos.

“Es un señor muy violento, no sabes cómo va a reaccionar, ni a su propio hijo defiende diciendo que está borracho, que está ‘ta, ta, ta’, o sea, cosa que ni yo le he dicho”, compartió.

También platicó en una transmisión con la periodista Inés Moreno, a quien le dijo que ha vivido días muy duros tras la polémica desatada sobre la paternidad de su hijo, y también habló del cantante de ‘El Rock de la Cárcel’.

Mayela Laguna asegura que Enrique Guzmán le provoca miedo. (Foto: Instagram / @luisenriquegp)

“El señor Enrique Guzmán es una persona muy mala y ya no me da miedo decirlo, ya después de todo lo que se dijo (…) sí tengo miedo de salir a la calle y que me pase algo. Aunque ya no es lo mismo de antes, ya no es el señor que era antes, ya es un viejito, tiene contactos, tiene poder, es gente que compra gente, es gente que hace lo que se les hincha la gana con tal de tener la razón”, sentenció.