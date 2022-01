Shane, hijo de Sinéad O’Connor, muere a los 17 años

Desde el pasado jueves, la cantante irlandesa Sinéad O’Connor ha vivido momentos de angustia tras la desaparición de su hijo Shane, de 17 años, de las instalaciones del hospital Tallaght, en Dublin, lugar del cual escapó después de ser internado para recibir ayuda psiquiátrica por dos intentos de suicidio.

Finalmente, la policía del país encontró un cuerpo en el área de Bray de Wicklow el pasado viernes, por lo que la búsqueda del menor se detuvo. La noticia fue confirmada por la cantante de 55 años a través de sus redes sociales, mismas en donde hizo constantes llamados a su hijo para que volviera a su lado.

“Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que en paz descanse y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto. Por favor, mantente en paz”, escribió la intérprete de Nothing Compares To You.

Asimismo, O’Connor denunció a la Agencia del Niño y la Familia de Irlanda, que es conocida como Tusla, por su falta de accionar, el que calificó como de inaceptable, pues asegura que tras 26 horas transcurridas desde la muerte de su hijo no ha recibido ningún tipo de contacto.

Como un gesto de despedida, la cantante le dedicó el tema Ride natty ride, de Bob Marley. “La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”, expresó quien se manifestó en contra del hospital en donde su hijo recibía tratamiento psiquiátrico, que no asumió responsabilidad por su huida.

En medio de la desesperación, desde el pasado 6 de enero Sinéad utilizó sus cuentas para intentar que Shane volviera al hospital. “Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai y te llevaremos al hospital”, escribió asustada.