Sinéad O’Connor: Shane y los otros 3 hijos de la cantante que murió a los 56 años

Sinéad O’Connor murió a los 56 años luego de problemas de salud mental que se agudizaron tras la muerte de Shane, uno de sus hijos, en enero de 2022 tras escaparse de un hospital en Dublin; sin embargo, el joven de 17 años no era su único descendiente, ya que la cantante irlandesa dio a luz a 4 hijos de diferentes padres.

La intérprete de ‘Nothing Compares 2 U’ publicó mensajes en sus redes sociales tras el suicidio del menor, en donde contaba su duelo. “He estado viviendo como una criatura nocturna no muerta desde entonces”, escribió sobre quien calificó como la “única persona que me amó incondicionalmente”.

Quien se convirtió en madre por primera vez a los 20 años, coincidiendo con su álbum debut The Lion and the Cobra, se dijo orgullosa de cada uno de ellos, algunos incluso con intereses musicales.

Shane –nacido en 2004- fue el tercero en llegar al mundo gracias a su relación con el cantante irlandés Donal Lunny. Antes de su muerte manifestó que tenía intenciones en ser músico, especialmente en el género del rap.

Sinéad O'Connor tuvo 4 hijos; solo 3 de ellos viven. (Foto: Facebook Sinéad O'Connor)

Ellos son los hijos que le sobreviven a Sinéad O’Connor.

Jake Reynolds

Jake es su primogénito, nacido en 1987, producto de su matrimonio con el productor musical John Reynolds, de quien se separó en 1991.

Actualmente, trabaja como jefe de cocina en un restaurante en Dublin y convirtió a Sinéad en abuela en 2015; se desempeña como chef.

Roisin Waters

Su única hija Roisin nació en 1995. Su padre es el columnista John Waters, con quien la nominada al Grammy tuvo una batalla legal por la custodia hasta 1999, después de un intento de suicidio.

Según People se dedica a ser chef de repostería, aunque también tuvo una aparición pública junto a su famosa madre cuando cantaron a dueto en televisión.

Yeshua Bonadio

El cuarto hijo de Sinéad O’Connor nació en 2006 tras un noviazgo con el empresario estadounidense Frank Bonadio. Aunque no se conoce mucho sobre la vida del joven, que ahora tiene 17 años, se sabe que canta y toca el piano.