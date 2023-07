Las polémicas de Sinéad O’Connor: De romper una foto del papa hasta faltar a los Grammy

La cantante Sinéad O’Connor murió a los 56 años. La cantante irlandesa es recordada por su gran trayectoria musical y por una serie de polémicas que protagonizó, incluida la destrucción de una fotografía de un líder religioso en una transmisión en vivo.

Este 26 de julio, Irish Times confirmó la muerte de Sinéad O’Connor. El medio aseguró que, aunque la noticia llegó por seres cercanos a la cantante, no se conocen las causas detrás de su fallecimiento. La artista es reconocida por el sencillo ‘Nothing compares to you’ y alrededor de 10 álbumes musicales.

En enero 2022, poco más de hace un año, Sinéad O’Connor dio a conocer que su hijo Shane Lunny se suicidó.

Hasta el momento se desconoce que tipo de arreglos funerarios se llevaran a cabo por la muerte de la artista.

Sinéad O’Connor habló en varias ocasiones de sus problemas personales. (Foto: Facebook Sinéad O'Connor)

¿Cuáles son las polémicas de Sinéad O’Connor?

La carrera musical de Sinéad O’Connor dio inició a final de la década de los 80 y principio de los noventa con el lanzamiento de sus compendios más populares: The Lion and The Cobra y I Do Not Want What I Haven’t Got.

Desde su salto a la fama, O’Connor se ha caracterizado por estar envuelta en diversas controversias por ciertas declaraciones y acciones que acostumbraba hacer en público.

Comentarios en redes sociales

En 2018, la cantante Sinéad O’Connor compartió en sus redes sociales la noticia de que cambió de religión al Islam y su nombre a Shuhada’ Sadaqat.

De acuerdo con The Daily Mail, tras el anucnio la cantante publicó en noviembre un mensaje en el que aseguró que no quería pasar más tiempo con individuos que no fueran de su misma religión; sin embargo, utilizó el término ‘personas blancas’ lo que ocasionó una controversia en sus redes.

‘Lo siento muchísimo. Lo que voy a decir es algo tan racista que nunca pensé que mi alma pudiera llegar a sentirlo. Pero de verdad que no quiero volver a pasar tiempo con gente blanca (si es que se llama así a los no musulmanes). Ni por un momento, por ninguna razón. Son repugnantes”, recuperó The Daily Mail debido a que la cuenta de la cantante borró el mensaje.

La cantante Sinéad O’Connor falleció a los 56 años tras una exitosa carrera artística. (Foto: Shutterstock)

Se ‘convirtió' en sacerdote

De acuerdo con Los Angeles Times, a principios de los 2000 Sinéad O’Connor se pronunció a sí misma como un sacerdote.

El medio The Daily Mail asegura que no fue reconocida por la iglesia católica, pero fue ordenada por Madre Bernadette Mary por el obispo Michael Cox. Asimismo, expresó arrepentimiento de otra de sus polémicas que involucran al papa Juan Pablo II.

La imagen del papa

En octubre de 1992, Sinéad O’Connor fue invitada al programa Saturday Night Live para dar una presentación musical. Aquella producción se caracteriza por ser una transmisión en vivo en la que solamente participan las celebridades más populares del momento.

La irlandesa cantó el sencillo de ‘War’, del cantautor Bob Marley, a manera de a capela; sin embargo, cambió algunas de las letras y al terminar el sencillo sacó una imagen del papa Juan Pablo II y la rompió en varios pedazos.

Sinéad O’Connor rompió la imagen de un líder religioso en vivo. (Foto: Captura de pantalla)

O’Connor, antes de lanzar los pedazos de la fotografía al suelo, dijo hacia la cámara “lucha contra el verdadero enemigo”.

En 2017, en conversación con el programa de Dr. Phil, la artista explicó que buscaba hacer una crítica hacia la iglesia.

Se negó a que cantaran el himno de Estados Unidos

De acuerdo con The Daily Mail, previo a un concierto en Nueva Jersey, Sinéad O’Connor se negó a que una banda estadounidense cantará el himno del país. Tras no dejar que se presentarán, las canciones de la cantante fueron prohibidas de varias estaciones de radio.

Ausencia en los premios Grammy

Los premios Grammy son uno de los eventos más populares dentro de la música en donde se otorgan reconocimiento a los diferentes artistas que han sobresalido.

En 1991, a pesar de tener varias nominaciones, Sinéad O’Connor se negó a asistir por estar en contra de los supuestos valores que representaba.