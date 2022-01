Sinéad O’Connor: Cronología de su vida y la preocupación por su salud mental

Sinéad O’Connor, de 55 años, vivió el divorcio de sus padres y creció en medio de abusos y violencia. Cuando saltó a la fama, la cantante irlandesa siguió con una vida llena de controversias y declaró públicamente haber sido diagnosticada con depresión y trastorno bipolar en 2003, además de enfermedades como histerectomía radical y agorafobia.

Víctima de delitos sexuales e ingresada 18 meses en una correccional, ha logrado el reconocimiento en medio de polémicas como el romper una fotografía del papa Juan Pablo II en 1992 o decir en 2018 que no quería convivir más con blancos (no musulmanes) tras su conversión a la religión.

Los padecimientos mentales de Sinéad O’Connor

Los seguidores de la cantante han externado gran preocupación por las condiciones psicoemocionales de Sinéad en los últimos años, sobre todo después de que la irlandesa diera a conocer que padece depresión.

A través de mensajes en redes sociales es que O’Connor ha encontrado la forma de desahogarse tras pensar en el suicidio en más de una ocasión. El primero del que se conoce ocurrió en 1993, seguido por otro a sus 33 años, en 1999, justo en el día de su cumpleaños.

Dos intentos fallidos entre 2011 y 2012

A finales de 2011 y la primera semana del 2012, anunció que había intentado el suicidio por la toma de pastillas tanto en Dublin como en su casa de Los Ángeles. Después agradeció el cariño y contacto de fans, hospitales y psiquiatras.

Su sobredosis de 2015

Por medio de Facebook, la intérprete confesó que tomó una vez más una sobredosis, así como relataba la mala relación con su familia y sus exparejas. “Una sólo puede aguantar hasta cierto punto. A lo que se me ha sometido ha sido extremadamente cruel”, expresó. Ante ello, fue encontrada por la policía de Dublin en un hotel y trasladada al hospital para su recuperación.

Su desaparición en 2016

La policía de Chicago emitió una orden de búsqueda bajo el término ‘suicida desparecida’ luego que la cantante saliera en un paseo en bicicleta en la villa de Wilmette, en la ciudad estadounidense. Horas antes al suceso, la cantante publicó mensajes dirigidos a su hijo Jake Reynolds, en los cuales le pedía no abandonar a sus hermanos.

Su video de 2017

Las tendencias suicidas que tuvo durante largos años fueron explicados por medio de un video en Facebook, por lo que Sinéad habló de los duros momentos que había enfrentado para ayudar a otros. Durante 12 minutos, expresó que vivía en un motel de Nueva Jersey. En la publicación, también señaló a su familia por no cuidar de ella en los últimos años.

“La enfermedad mental es como las drogas, no le importa quién eres, y lo que es peor, al estigma no le importa quién eres. No hay absolutamente nadie en mi vida, excepto mi médico, mi psiquiatra. El hombre más dulce en la Tierra, que dice que soy su heroína, y eso es lo único que me mantiene con vida en el momento... y eso es un poco patético. Toda mi vida gira alrededor de no morir, y eso no es vivir”.

El regreso a los escenarios

En el año 2019, O’Connor anunció su regreso a los escenarios luego de estar alejada de la música en vivo cerca de cinco años. “Me tomé un largo período de descanso porque había trabajado tan duro durante tanto tiempo que estaba quemada. Así que es una especie de regreso, aunque haya sido un retiro pensado”, le dijo al programa The Late Late Show.

La muerte de su hijo Shane

El pasado jueves 6 de enero Shane, el hijo de 17 años de la irlandesa, escapó de las instalaciones del hospital Tallaght, en Dublin, en donde fue internado para recibir ayuda psiquiátrica tras dos intentos de suicidio. Dos días más tarde, la policía encontró su cuerpo sin vida en el área de Bray de Wicklow.

En días anteriores a la confirmación de su fallecimiento, la cantante había mostrado su preocupación a través de sus redes sociales con mensajes en donde le pedía que volviera al hospital o que no se lastimara. Asimismo, la intérprete de Nothing compares 2U denunció a la Agencia del Niño y la Familia de Irlanda (Tusla) y a las autoridades del hospital por su actuar o no hacerse responsables de su cuidado.

Con el tema Ride natty ride, de Bob Marley, se despidió de su hijo. “La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”, le dijo. En otra publicación explicó que Shane decidió terminar con su lucha terrenal y pidió que nadie siguiera su ejemplo.

La última hospitalización de O’Connor

Hace apenas unas horas, Sinéad publicó mensajes alarmantes en sus redes sociales en donde afirmó que no merece vivir. La razón es que no soporta el dolor de perder a su adolescente hijo y la culpa que siente por su decisión. “He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido. He destruido a mi familia. Mis hijos no quieren conocerme. Soy una mierda de persona. Y todos ustedes solo piensan que soy buena porque puedo cantar. No lo soy”, dijo a través de Twitter.

Sin embargo, un poco más tarde pidió disculpas y confió que accedió a ser escoltada por la policía para internarse voluntariamente en un hospital y tratar sus problemas mentales. “No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lamento haberlos molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso”, agregó.