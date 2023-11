Enrique Guzmán habla de acusaciones por supuesto abuso a menor: Respuesta indigna en redes

En las últimas semanas, Enrique Guzmán fue señalado por Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel, de haber abusado sexualmente de una menor, e incluso reveló que había un video que presuntamente lo comprobaría.

Y aunque hace unos días el cantante negó dichos señalamientos, en una reciente conferencia de prensa hizo unas declaraciones en las que admitiría que siente atracción por menores de edad.

El cantante de 80 años se encontraba en conferencia de prensa para promocionar La caravana del Rock & Roll, un evento en el que participa con otros cantantes como Angélica María y César Costa, y una de las preguntas que una reportera le hizo fue con relación al material que presuntamente demostraría que abusó de una menor.

¿Qué respondió Enrique Guzmán a la pregunta sobre supuesto abuso a una menor?

Visiblemente molesto, el cantante primero cuestionó a la periodista si ella conocía la foto en cuestión.

“Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto?”, preguntó Guzmán, y al obtener un “sí” por respuesta, insistió en preguntar si su interlocutora había visto el material que citó.

Posteriormente, hizo una declaración con respecto al tema. “Yo no, y me gustaría mucho (ver el material del que hablaba la reportera) porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”.

Tras dar esa respuesta, el papá de Alejandra Guzmán decidió abandonar la conferencia de prensa, misma que los organizadores dieron por terminada cuando se le preguntó al intérprete de ‘Tu cabeza en mi hombro’ por la polémica en que se vio involucrado.

Tras declaraciones de Enrique Guzmán, lo ‘cancelan’ a él y a Angélica María en redes

El comentario de Guzmán fue sumamente criticado en redes sociales, aunque también hubo quienes ‘defendieron’ al cantante y dijeron que, supuestamente, habría sido un comentario sarcástico. No obstante, el hecho de hablar sobre el gusto por menores de edad lo llevó a ser ‘cancelado’.

A la que también criticaron fue a la cantante Angélica María, quien se encontraba presente al momento en que la expareja de Silvia Pinal hizo su declaración.

Lo que molestó a algunos internautas fue que, después de mostrarse incómoda en el momento, la mamá de Angélica Vale le dio un abrazo y palmada en la espalda al cantante antes de que se retirara del lugar.

Después de su conferencia de prensa, el cantante no ha realizado más declaraciones sobre el tema.

¿De qué acusan a Enrique Guzmán?

Hace unas semanas, el exmánager de Sylvia Pasquel, Emilio Morales, declaró en una entrevista con la periodista Angélica Palacios que había visto un video donde aparece Enrique Guzmán abusando de una menor.

“Yo creía en Enrique Guzmán, yo le daba el beneficio de la duda a Enrique Guzmán y luego me enteré de cosas que no puedo presentarlas. Lo único que puedo decir es que por ahí existe un video donde Enrique Guzmán está abusando de una niña”, aseguró el publirelacionista.

Cuando se le preguntó por las personas que habían visto el video y/o lo tenían en su poder, señaló que, además de que Enrique Guzmán lo había visto, sus hijos lo tenían en su poder, además de la mamá de la menor implicada.

“El video lo tiene Alejandra (Guzmán), lo tiene la mamá de la niña, Enrique Guzmán por supuesto que lo vio y me parece muy fuerte”, dijo, y posteriormente declaró que, quien también tiene conocimiento de ese material, es Luis Enrique Guzmán.