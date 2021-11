Yahir ‘vive una pesadilla’, Enrique Guzmán y Leonardo de Lozanne lo apoyan

Las adicciones del primogénito de Yahir, Tristán, preocupan al exacadémico que se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles en su vida, pues el joven le habló sobre sus intenciones de dedicarse al cine porno después de debutar en la página de contenido sexual Only Fans.

El cantante dijo en entrevista con Venteneando que actualmente acude a terapia porque puede aceptar la bisexualidad de su primogénito, pero no sus intenciones de formar parte de una industria que va en contra de sus valores y el mundo que le enseñó.

“Me siento viviendo en una pesadilla. Estoy, lógicamente, triste con un hijo con una adicción, recayendo después de mucho tiempo. Estoy con un hijo recaído que está en problemas otra vez y que no quiere saber nada de nadie. Quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, pero la verdad es que yo no puedo tener un hijo así conmigo”, explicó.

Su situación ha dado mucho de qué hablar, sobre todo entre el elenco de la obra de teatro Jesucristo Superestrella, del cual Yahir forma parte. Colegas como Enrique Guzmán y Leonardo de Lozanne le han expresado públicamente su apoyo.

“No sabe qué hacer y está su otro pequeñito también involucrado. Sé que debe ser muy difícil enfrentar ese tipo de cosas. Pobrecito, tendría que echarle muchas ganas o saber darle la espalda a muchas cosas, aunque sean parientes. Lo hemos pasado todos. Espero que el muchacho también recapacite y vea las cosas de otra manera, porque ser joven es una enfermedad que se quita con el tiempo y su niño está muy joven, no hay nada que pueda hacer más que aguantarse”, expresó Guzmán al programa dirigido por Paty Chapoy.

Leonardo de Lozanne sabe lo que es ser padre y estar inmerso en un medio en donde todo se conoce, por lo que respaldó a su compañero. “Yahir es una persona súper inteligente, súper íntegro, sabe manejar su carrera muy bien, sabe manejar su vida muy bien, tiene los pies bien firmes sobre la tierra, entonces obviamente va a salir adelante, es un momentito solamente nada más y ahí estamos los compañeros siempre apoyando”, dijo a los medios de comunicación.

Por su parte, quien también optó por dar su opinión fue Sabrina Sabrok, quien incursionó en el cine para adultos. Por medio de una entrevista a Chisme No Like, aconsejó a Tristán y se posicionó de su lado en el desencuentro familiar. “Si es mayor de edad y si no depende económicamente de nadie, no tiene que pedir permiso. No se vaya arrepentir después de no haber hecho las cosas”, indicó la actriz.