Onda de calor se termina, pero llega el Frente Frío 48: ¿En qué estados habrá lluvias torrenciales?

El Frente Frío 48 provocará lluvias intensas y evento de “Norte” en el Golfo de México.

La onda de calor que ha afectado a gran parte de México comienza a ceder, pero en su lugar llega el Frente frío número 48, lo que ocasionará condiciones meteorológicas adversas, con lluvias intensas, vientos fuertes y descenso de temperaturas en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, este sistema frontal se desplazará durante el fin de semana sobre el oriente y sureste del territorio nacional, donde interactuará con canales de baja presión y humedad proveniente del Golfo de México.

Frente frío 48 pone fin a la onda de calor

El debilitamiento de la circulación anticiclónica permitirá que las temperaturas desciendan gradualmente en estados del noreste, centro y oriente del país, marcando el fin de la onda de calor en entidades como:

Ciudad de México

Estado de México

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Tlaxcala

Además, la masa de aire frío asociada al sistema frontal generará un ambiente más fresco, especialmente durante las noches y madrugadas, así como rachas fuertes de viento en el norte y un evento de “Norte” en el litoral del Golfo de México.

¿Qué estados tendrán lluvias torrenciales este fin de semana?

De acuerdo con el pronóstico a 96 horas del SMN, el frente frío 48 ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes, con posibilidad de precipitaciones torrenciales en el oriente y sureste del país.

Las estados que serán más golpeados por las lluvias este sábado 2 y domingo 3 de mayo son:

Veracruz

Chiapas

Oaxaca

En estas regiones, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además de generar riesgos como inundaciones, deslaves y crecida de ríos.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en:

Puebla

Tabasco

Campeche

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Yucatán

Quintana Roo

Mientras tanto, se prevé que la onda de calor persista en entidades como Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla.