(VIDEO) Noroña se burla de las ‘pruebas’ de EU contra Rocha Moya y pide que Maru Campos también se vaya

El senador se mostró sarcástico sobre las pruebas de EU contra Rocha Moya en una transmisión en redes.

El senador Gerardo Fernández Noroña se pronunció sobre las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al cuestionar la solidez de las pruebas que presentó el Departamento de Justicia.

Durante una de sus ‘videocharlas’ transmitida el viernes en sus redes sociales, el senador de Morena se refirió a los señalamientos contra Rocha Moya sobre presuntos nexos con el narcotráfico, aunque lo hizo en un tono irónico y de burla.

“Y quiero mostrar una exclusiva. Ya me preocupe ahora sí, porque nos llegó de nuestro equipo de inteligencia una prueba brutal, contundente, demoledora que sí nos va a hacer daño”, dijo el legislador al anunciar que tenía una supuesta primicia sobre el caso.

Sin embargo, al pasar a dicha prueba, lo único que apareció fue un monigote hecho de círculos y líneas junto a una flecha que lo apunta y una leyenda que dice “Fue él”.

Al presentarlo, Fernández Noroña añadió con sarcasmo: “¡Ahí está! Ya. Ahí si, ¿Qué discutimos? O sea, estamos en el hoyo y cavando. Ya no hay manera frente a tanta solidez, de negar los hechos”.

Noroña pide que gobernadora de Chihuahua también se vaya

Este sábado, al asistir a un evento en Morelia, el expetista también se refirió al tema de los agentes de la CIA fallecidos durante un accidente en Chihuahua, mientras realizaban operativos contra el narcotráfico sin la autorización del Gobierno Federal.

Al comparar este caso con la solicitud de extradición de Rocha Moya, Noroña aseguró que en este “sí hay pruebas” y que a diferencia del morenista, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, “no ha tenido la decencia de pedir licencia”.

“No ha pasado nada. Hay una acusación sin pruebas por parte del gobierno de Estados Unidos. Él (Rocha Moya) dio la cara, sigue viviendo en Sinaloa”, respondió el senador a medios.

Noroña, quien ayer fue nota nacional tras ser confrontado en ‘El Cardenal’ (un restaurante de lujo en Ciudad de México), acudió a la narrativa de que el tema Rocha Moya es una conspiración norteamericana para apropiarse del Golfo de México y el petróleo, un bien nacional que resulta ya más trágico que benéfico, para el país.

“¡Hay una clara actitud injerencista!”, afirmó el legislador, al recodar el caso de Maduro y Venezuela.

También se fue contra la derecha:

“Llevan años golpeando: que somos narcopartido. Le han dicho narcopresidente al compañero López Obrador. Se han atrevido a decirle narcopresidenta a la compañera Presidenta...”, expresó.

Con información de Quadratín Michoacán.