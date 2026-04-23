‘Para desgracia de la derecha, nos reprodujimos’: Noroña celebra que es abuelo de nuevo

Gerardo Fernández Noroña dijo estar 'feliz, feliciano' por el nacimiento de su nieto Santiago.

El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, tras celebrar en redes sociales el nacimiento de un nuevo nieto con una frase que rápidamente generó reacciones: “Para desgracia de la derecha, nos reprodujimos”.

El comentario, difundido en sus cuentas personales, se enmarca en el tono confrontativo que ha caracterizado al legislador, quien suele polemizar con sectores de oposición y usuarios en plataformas digitales.

La publicación generó tanto respaldo entre simpatizantes como críticas de detractores, en un contexto político marcado por la polarización.

La frase, sin embargo, ha sido retomada por usuarios y actores políticos como un ejemplo del estilo discursivo que caracteriza a Noroña, particularmente en el entorno digital, donde mantiene una presencia activa.

¿Qué dijo Noroña sobre su nuevo nieto?

El mensaje atribuido a Gerardo Fernández Noroña señala: “Para desgracia de la derecha, nos reprodujimos, por lo menos hasta la tercera generación”, en referencia al nacimiento de su nieto Santiago, que se une a su nieta Eleonora.

La publicación se interpretó como una extensión de su narrativa política, en la que frecuentemente confronta a sus opositores ideológicos.

Reacciones en redes y contexto político

Las reacciones se dividieron entre quienes celebraron el anuncio personal del legislador y quienes criticaron el tono político de su mensaje. Este tipo de publicaciones suele amplificarse en un entorno donde las redes sociales funcionan como arena de debate político.

Analistas han señalado en ocasiones anteriores que el estilo de comunicación de Noroña forma parte de una estrategia de posicionamiento mediático.

En días recientes, Fernández Noroña ha protagonizado diversas confrontaciones tanto en redes sociales como en las sesiones del Senado.

Una clásica es con Lilly Téllez, senadora del PAN, quien en en una reunión de comisiones para tratar el tema de los agentes de EU muertos en un accidente en Chihuahua, le reclamó al morenista por su casa de 12 millones en Tepoztlán.

En cuanto a los choques en redes sociales, Noroña ha estado peleando en estos días con el periodista deportivo José Ramón Fernández, porque dijo en una entrevista que México es una dictadura, también con Felipe Calderón por el tiroteo en Teotihuacán y con Alejandro ‘Alito’ Moreno, con quien usualmente intercambia insultos.