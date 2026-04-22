‘Destapan’ nueva información sobre agentes estadounidenses muertos en México: ‘Eran de la CIA’

Dos ciudadanos estadounidenses que fallecieron en un accidente automovilístico la madrugada del domingo en Chihuahua eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de acuerdo con The Washington Post y The New York Times que citaron fuentes familiarizadas con el caso.

Las identidades de los funcionarios estadounidenses, quienes inicialmente fueron descritos por autoridades de ese estado como personal de la embajada estadounidenses en México, fueron confirmadas por personas que solicitaron anonimato debido a la sensibilidad del tema, mientras que la CIA declinó emitir comentarios al respecto.

Chihuahua asegura que agentes no participaron en desmantelar narcolaboratorios

Aunque el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, aseguró que los estadounidenses no participaron directamente en la redada mexicana contra el laboratorio, The Washington Post señaló que los dos estadounidenses, así como dos funcionarios estatales fallecieron en un accidente cuando regresaban de una reunión con autoridades mexicanas tras la operación para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas.

Ambos medios destacaron el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gabinete no tenía conocimiento previo sobre la participación de los ciudadanos estadounidenses en esas actividades y anunció una investigación para determinar si se violaron leyes de seguridad nacional.

¿Qué leyes federales habrían violado los agentes de EU en México?

La legislación mexicana prohíbe que agentes extranjeros, incluidos militares o personal de seguridad, operen en el país sin autorización federal. Cualquier acción de este tipo sin el aval correspondiente podría constituir una violación constitucional, indicó a su vez el Times.

Bajo el argumento del a soberanía nacional, la administración Sheinbaum ha reiterado su negativa a permitir fuerzas estadounidenses en su suelo para combatir al narcotráfico y ha insistido en que las operaciones sean lideradas por instancias nacionales, limitando el apoyo externo al intercambio de información inteligencia.

Pero el Post hizo notar que el accidente tuvo lugar en medio de la creciente presión del presidente Trump sobre México para que tome más medidas contra los cárteles, mientras la CIA ha ampliado sus operaciones antinarcóticos en el país y en otras partes de América Latina.

Aunque Trump ha amenazado con tomar medidas unilaterales contra los cárteles en México, la CIA y otras agencias federales han enfatizado hasta ahora la colaboración con las autoridades mexicanas.